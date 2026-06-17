Около 80 особей туркестанской рыси обитают в Жонгар-Алатауском нацпарке

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Туркестанская рысь – редкий хищник, занесённый в Красную книгу Казахстана и относящийся к видам с сокращающейся численностью.

"С целью наблюдения за туркестанской рысью, обитающей в лесных поясах Жонгар-Алатауского государственного национального природного парка, с 2020 года ведутся работы по установке постоянных фотоловушек. В результате проведённых работ на сегодняшний день на территории парка зарегистрировано 70–80 особей туркестанской рыси", - говорится в сообщении.