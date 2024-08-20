Округ один, а оплата – разная

Что делать, если оплата за свет и тепло «зашкаливает», и поможет ли региону, который по степени амортизации энергетического оборудования находится в «красной зоне», введение программы «Тариф в обмен на инвестиции»? Этот вопрос мы адресовали руководителю областного департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК (ДКРЕМ) Дауру Жунус­бекову (на снимке).

– Если говорить о стоимости тепла для жителей Каражала, то замечу, что ранее жалобы к нам не поступали, – сообщил Даур Жунусбеков. – Хотя именно официальные обращения граждан, подтвержденные счетами на оплату коммунальных услуг, служат основанием для проверки предприятия – пос­тавщика услуг.

С начала работы департамента в городе Каражале и соседствующем с ним поселке Жайрем мы провели несколько публичных слушаний, однако и там этот вопрос ранее никогда не поднимался. Жайрем и Каражал входят в один административный округ. Однако ситуация с коммунальными услугами там абсолютно разная.

В поселке Жайрем производство тепловой энергии ежегодно передается в доверительное управление индивидуальным предпринимателям. В текущем году там утвержден новый тариф согласно программе «Тариф в обмен на инвестиции». Особого увеличения стоимости не произошло, ведь уголь для котельной бесплатно поставляется градообразующим предприятием – Жайремским горно-обогатительным комбинатом.

Такая помощь ощутимо сказывается на стоимости услуг. Что касается города Каражала, то тут ситуация сложнее. В том же ценообразовании следует учитывать региональную специфику и объе­мы вырабатывае­мого тепла. Чем его меньше, тем выше тариф...

– Тем не менее лицам из числа социально уязвимых слоев населения государство предлагает жилищную помощь, – отмечает Даур Жунусбеков. – В Закон «О естественных монополиях» внесен ряд изменений, в части жилищной помощи тоже. И если госорганы уклоняются от выделения данной категории граждан положенной им финансовой поддержки, они также вправе обратиться в ДКРЕМ.

По его словам, заявки от населения с просьбой проверить начисления по коммунальным услугам поступают постоянно. В этом году осуществлена проверка Сатпаевского предприятия тепловодоснабжения (СПТВС) по предписанию ревизионной комиссии области Улытау и информации антикоррупционного ведомства о том, что тепловики неправильно применяют тариф по приборам учета.

Проверка показала, что хищений не было, в данном случае имело место быть неправильное оформление документов на сумму 2,1 млрд тенге по трем видам услуг – передаче тепловой энергии, водоснабжению и водо­отведению сточных вод. На этом основании со стороны ДКРЕМ предприятию было предписано ввести временный компенсирую­щий тариф для потребителей на 2 млрд тенге.

СПТВС снизило тариф на эту сумму и будет так работать в течение пяти лет. Что касается приборов учета, то здесь действительно было выявлено неправильное начисление на более чем 100 млн тенге. Факт подтвердился по окончании отопительного сезона, однако перерасчет будет сделан адресно в начале года следующего.

Причем адресно только тем 600 потребителям – юридическим и физическим лицам, которым были сделаны неверные расчеты. Также СПТВС было оштрафовано на 10% от ошибочно начисленной суммы, штраф в 10,08 млн тенге уже оплачен.

– Недавно также поступило обращение с жалобой на Жезказганское ПТВС, – добавил Даур Жунусбеков. – Заявка рассмотрена, ДКРЕМ вынес предписание, с которым предприятие не согласилось. Сейчас идет судебный процесс.

Но не только коммунальные платежи беспокоят жителей области. В преддверии отопительного сезона многих улытаусцев беспокоит вопрос готовности ТЭЦ и котельных к зиме, ведь модернизация изношенного и поэтому находящегося в «крас­ной зоне» оборудования все еще идет со скрипом.

– 1 сентября 2022 года Президент страны в своем Послании инициировал политику энергетической модернизации «Тариф в обмен на инвестиции». Хочу напомнить, что с 2019 года действует мораторий на увеличение тарифов, однако это правило исполняется лишь субъектами квазигосударственного сектора, – отметил руководитель ДКРЕМ. – Частные компании продолжали подавать заявки, поднимали цену на энергию. Были случаи, когда, получив отказ соответствующих госорганов, они добивались увеличения тарифа через суд.

В области Улытау тарифы увеличивали энергетические компании «Казахмыса», тогда как передающие – предприятия тепло­водоснабжения и госсектора, закупающие у медного флагмана тепловую и электроэнергию, мораторий соблюдали. Вкупе с большой задолженностью потребителей СПТВС и Жезказганское ПТВС сегодня терпят серьезные убытки.

После 2022 года, когда ДКРЕМ в Улытау только начинал работу, инвестиционная программа проводилась лишь на двух предприя­тиях – АО «ПТВС Жезказгана» и АО «Жезказганская РЭК».

– До этого времени инвестиции в снижение изношенности оборудования не вкладывались, – пояснил руководитель ДКРЕМ. – Коммуникационные системы перешли в «красную» зону по степени износа. Это касается всех предприятий области Улытау. Причем до введения программы «Тариф в обмен на инвестиции» ни один госорган не мог зайти с проверкой на ТЭЦ и, к примеру, потребовать ремонта. С вводом в действие с 1 декабря 2023 года на предприятии инвестпрограммы ДКРЕМ имеет право требовать исполнения всех указанных мероприятий. В 2025-м будет проведена проверка по итогам текущего года.

Энергогенерирующие предприятия малой и крупной мощности нуждаются в долгосрочных решениях. В прошлом году свои проекты представили «Казах­мыс Энерджи» – по Жезказганской и Балхашской ТЭЦ, а также

«Казахмыс дистрибьюшн» и Сатпаевское предприятие тепловодо­снабжения. Каждое из них утвердило пятилетние программы инвестиций.

– Ранее некоторые субъекты только в своих отчетах сообщали потребителям, что якобы вложили в модернизацию, ремонт оборудования столько-то средств, чуть ли не три-четыре миллиарда тенге, – отметил экс­перт. – В конце года вдруг оказывалось, что по тем или иным причинам запланированные работы не были выполнены…

С утвержденной программой, по словам Даура Жунусбекова, такое не произойдет. Если запланированные мероприятия по ремонту и модернизации оборудования не будут проведены, ДКРЕМ имеет право по истечении отчетного периода на следующий год применить временный компенсирующий тариф.

То есть неисполненная сумма по перерасчету пойдет на снижение тарифа потребителю. А это означает, что производитель сам заинтересован в том, чтобы выполнять условия инвестпрограммы.­

Но есть и исключения. К примеру, из-за геополитической обстановки в России и Украине многие контракты на поставку оборудования и комплектующих были приостановлены, и эта ситуация сложилась не по вине субъекта. В данный момент ТЭЦ Жезказгана и Балхаша заключают новые договоры с соседним Китаем, а запланированные, но сорванные мероприятия переносятся на следующий год.

Стоит отметить, что и в нашей республике есть предприятия, которые наладили свое производство для ТЭЦ. Например, Кентауский трансформаторный завод, продукция которого сегодня поставляется для нужд теплоэлектроцентралей региона.

– Программа «Тариф в обмен на инвестиции» необходима, чтобы ремонты на стратегичес­ки важных объектах проводились ежегодно, – подчеркивает Даур Жунусбеков. – И направлена она не только на снижение изношенности оборудования, но и на улучшение качества услуг.

Стоит отметить, что ДКРЕМ регулирует также деятельность субъектов общественно значимого рынка. В Жезказгане это ТОО «Казэнергоцентр». Самое критикуемое населением предприятие регулярно подает заявки на увеличение тарифа. Но, по сути, это предприятие-кассир, которое не имеет собственных электросетей, подстанций или оборудования.

Как отметил руководитель ДКРЕМ, несмотря на жалобы населения, ТОО работает в соответствии с законодательством. Однако в этом году приняты поправки в Закон «О жилищных отношениях», согласно которым с 1 января 2025 года компании, которые занимаются только энерго­сбытом, должны будут уйти с рынка.

– По идее, наш локальный посредник должен будет передать свои функции АО «Жезказганская РЭК», у которого на балансе есть свои электрические сети, – резюмировал Даур Жунусбеков. – И все же у каждого региона свои особенности, специфика, потребуется время, чтобы решить все сложные вопросы, связанные с перераспределением границ ответственности.