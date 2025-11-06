Окунуться в историю номадов

Туризм
107
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

На живописном побережье реки Или близ Конаева стартовал масштабный проект по созданию нового туристического кластера. В планах местных властей – реконструкция комплекса кинодекораций, построенных здесь в 2004 году для съемок фильма «Кочевник».

фото пресс-службы акимата Конаева

Объект, стилизованный под XV век, похож на настоящий средневековый город. Его площадь составляет 5,8 га, это один из популярных маршрутов выходного дня алматинцев. С весны и до поздней осени сюда приезжают группы туристов, чтобы окунуться в атмосферу далекого прошлого, сделать эффектные селфи на фоне крепостных стен, башен, глинобитных домиков и мечети. В числе частых гостей – представители киноиндустрии: совсем недавно здесь состоялись съемки нескольких фильмов и передач телеканала «Жібек жолы».

Между тем за годы эксплуатации «Город кочевников» серьезно обветшал. Часть конструкций пришла в негодность, утрачены элементы первоначального облика. Более того, в последнее время территория популярной туристической локации стала сильно захламляться. В сентябре текущего года декорационный комплекс, находившийся в ведении киностудии «Казахфильм», на условиях договора дарения был передан на баланс акимата города Конаева.

Проект туркластера включает также строительство пешеходного моста между городом номадов и расположенным поблизости урочищем Тамгалы-тас. Этот археологический комплекс с нанесенными на скалах изображениями Будды входит в перечень памятников истории и культуры республиканского значения. На участке планируется обустройство глэмпинг-зон, мест отдыха и объектов общественного питания.

Как отметил в ходе прошедшего на днях рабочего объезда аким Алматинской области Марат Султангазиев, в связи с рос­том интереса к декорационной площадке со стороны туристов, любителей истории и культуры решено придать «Городу кочевников» новое дыхание – превратить его в одну из визитных карточек региона. Здесь планируется создать уникальное пространство, где сочетаются природная красота, историческое наследие и современная инфраструктура. Подобные инициативы открывают перспективу для развития внутреннего туризма и в целом экономики региона.

По данным акимата области, уже начались строительно-монтажные работы: к комплексу «Город кочевников» прокладывается новая дорога протяженностью 7 км, проектом предусмотрено обустройство автопарковки, сис­тем освещения.

#регионы #Алматинская область #туркластер

Популярное

Все
Не потерять доверие аудитории в эпоху ИИ
На пути к технологической независимости
Банковская «тайна»: повышение конкуренции и упрощение доступа
Представлены приоритеты в области социальной политики
Во главе угла – безопасность детей
Имеется потенциал в развитии транспортных коридоров
Совместный ответ на вызовы
Когда отечественная наука даст конкретный результат?
Аудит как стратегическая инвестиция
Новобранцы пополнили войска
Системный диалог выходит на новый уровень
Ориентиры Справедливого Казахстана
Ключевые принципы и ценности
Запущен крупный аграрный кластер
Тенденция к увеличению темпов развития
Эксклюзивное тесто успеха
Девять месяцев стабильного роста
Лечение обернулось тяжким вредом здоровью
В области Жетысу продолжается уборка свеклы
Стали прокурорами студенты
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Казахстан остается надежным партнером США в условиях новой мировой экономики
«Цифра» на вооружении районной полиции
Ержан Бабакумаров убит в Астане
Технический колледж: практика и трудоустройство
Беспорядки в Танзании: сообщается о сотнях погибших
За знаниями – в новые школы
Итоги открытого Кубка Президента РК
Новая казахстанская AI-платформа превращает ИИ в инструмент для бизнеса
Университеты должны стать "фабрикой будущего"
Елена Рыбакина попала в группу Серены Уильямс
Театр имени Наталии Сац с триумфом отмечает юбилей
Вкус апорта в осеннем парке
Стерильно, автономно, бесперебойно
Не инвесторы, а строители финпирамид
Зоозащитники предлагают
Пенсионерам вход бесплатный
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу

Читайте также

Потайной туннель римских императоров под Колизеем откроется…
Возле пирамид Гизы открылся Большой Египетский музей
Семь смотровых площадок открылись в нацпарке «Бурабай»
В столице активно развиваются новые виды туризма

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]