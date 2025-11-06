На живописном побережье реки Или близ Конаева стартовал масштабный проект по созданию нового туристического кластера. В планах местных властей – реконструкция комплекса кинодекораций, построенных здесь в 2004 году для съемок фильма «Кочевник».

фото пресс-службы акимата Конаева

Объект, стилизованный под XV век, похож на настоящий средневековый город. Его площадь составляет 5,8 га, это один из популярных маршрутов выходного дня алматинцев. С весны и до поздней осени сюда приезжают группы туристов, чтобы окунуться в атмосферу далекого прошлого, сделать эффектные селфи на фоне крепостных стен, башен, глинобитных домиков и мечети. В числе частых гостей – представители киноиндустрии: совсем недавно здесь состоялись съемки нескольких фильмов и передач телеканала «Жібек жолы».

Между тем за годы эксплуатации «Город кочевников» серьезно обветшал. Часть конструкций пришла в негодность, утрачены элементы первоначального облика. Более того, в последнее время территория популярной туристической локации стала сильно захламляться. В сентябре текущего года декорационный комплекс, находившийся в ведении киностудии «Казахфильм», на условиях договора дарения был передан на баланс акимата города Конаева.

Проект туркластера включает также строительство пешеходного моста между городом номадов и расположенным поблизости урочищем Тамгалы-тас. Этот археологический комплекс с нанесенными на скалах изображениями Будды входит в перечень памятников истории и культуры республиканского значения. На участке планируется обустройство глэмпинг-зон, мест отдыха и объектов общественного питания.

Как отметил в ходе прошедшего на днях рабочего объезда аким Алматинской области Марат Султангазиев, в связи с рос­том интереса к декорационной площадке со стороны туристов, любителей истории и культуры решено придать «Городу кочевников» новое дыхание – превратить его в одну из визитных карточек региона. Здесь планируется создать уникальное пространство, где сочетаются природная красота, историческое наследие и современная инфраструктура. Подобные инициативы открывают перспективу для развития внутреннего туризма и в целом экономики региона.

По данным акимата области, уже начались строительно-монтажные работы: к комплексу «Город кочевников» прокладывается новая дорога протяженностью 7 км, проектом предусмотрено обустройство автопарковки, сис­тем освещения.