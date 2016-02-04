Если быть точными, то, по данным пресс-службы Южно-Казахстанского областного акимата, на начало 2016 года в тугаях Сырдарьи обитают 103 особи бухарских оленей-хангулов. Специалисты подсчитали, что сейчас оленье стадо состоит из 35 самок, 46 самцов и 22 голов молодняка. По словам экспертов, ежегодный прирост животных должен достигать 6–8 особей, однако в Южном Казахстане их количество прирастает в среднем 11–16 особями в год. Прошедший год вообще оказался очень плодовитым: поголовье пополнилось 22 особями.

Бухарские олени внесены в Красную книгу как вымирающий вид животных и взяты под особую охрану. Во всем мире в настоящее время сохранилось не более 500 особей бухарского оленя. Все они содержатся либо в зоопарках, либо в специальных питомниках. Как показывает практика, возрождение хангула в естественных условиях – весьма сложное дело. К примеру, в 1976 году это попытались сделать в заповеднике Бадай-Тугай в Узбекистане, но на практике оказалось, что поголовье приумножается очень медленно.

Исторически бухарские олени водились в пойме Сырдарьи. Любопытно, что вплоть до середины 50-х годов прошлого столетия их в окрестностях Туркестана было много. Говорят, последних животных истребили в 1957 году браконьеры. Понадобилось полтора десятилетия напряженной работы, чтобы животные акклиматизировались и адаптировались в прибрежной зоне реки в специально созданном для них питомнике, и поголовье, постепенно увеличиваясь, достигло рекордного количества. Питомник для разведения бухарских оленей вдоль реки Сырдарья создан в Туркестанском филиале государственного регионального природного парка «Сырдарья-Туркестан» в 2000 году. Под него определили территорию площадью в 2 га.

Работа по возвращению бухарских оленей-хангулов в дикую природу стала частью проекта по содействию в сохранении и восстановлении редких видов в их историческом ареа­ле, реализуемого Всемирным фондом дикой природы (WWF). Специальное исследование, проведенное специалистами Института зооло­гии НАН РК и Цент­рально-Азиатской программой Всемирного фонда дикой природы (WWF) показало, что пойма Сырдарьи в окрестнос­тях Туркестана является оптимальной территорией для начала реинт­родукции.

Первые олени, поселившиеся в питомнике, достались «в наследство» от науч­но-исследовательского Казахско-российско-французского проекта ИНТАС. Двух самок и самца было недостаточно для научной программы. Восемь краснокнижных животных во время празднования 1500-летия Туркестана питомнику подарил Президент страны Нурсултан­ ­­Назарбаев. Животных для программы реинтродукции привезли из Карачингильского охотхозяйства. Они освоились в питомнике и принесли потомство.

Осенью 2005 года планировалось выпустить на волю оленей, размножившихся в условиях питомника. Но наводнение на Сырдарье в тот год грозило принять такие угрожающие масштабы, что было принято решение об эвакуации жителей, в заодно и оленей, которым угрожала большая вода. Приют бедствующим животным согласился дать Шымкентский зоопарк, в котором они жили больше года. За это время в вольере питомника была построена специальная насыпь, чтобы исключить риски в случае повторных наводнений. Вынужденный вояж сказался на популяции, и выпуск животных из вольера пришлось отложить на несколько лет, чтобы они снова адаптировались в дикой природе.

Лишь к 2007 году пого­ловье оленей вновь возросло. Начали выделяться бюджетные средства на их кормление, содержание и охрану. Все особи находятся под пристальным и круглосуточным наблюдением. На территории заказника установлены камеры видеонаблюдения. Так работники заказника наблюдают за тем, как питаются олени. Посмотреть за повадками животных вскоре смогут и любители экологического туризма. Так что Туркестану теперь есть чем удивить не только паломников и туристов, интересующихся историей средневековья, но и приверженцев экологических туров. Питомник по разведению бухарских оленей расположен в 30 км от Туркестана. Он вполне может быть включен в туристический маршрут, и наверняка найдутся желающие посмотреть, как эти благородные животные живут в естественной среде обитания.