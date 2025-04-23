Он поручил первому заместителю Премьер-министра Роману Скляру взять вопрос строительства на личный контроль, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

«Строительство газоперерабатывающего завода в городе Жанаозен продвигается медленно. Об этом на прошлой неделе говорил Глава государства. Какие меры принимаются?» – задал вопрос министру энергетики Премьер-министр Олжас Бектенов.

Министр энергетики Ерлан Аккенженов доложил, что на сегодня ведутся работы по первому этапу проекта, они завершатся к концу текущего года.

«По второму этапу проектные работы будут завершены 24 апреля. Далее направим документацию на государственную экспертизу, результаты будут объявлены в июле. На сегодня заводам заказаны все установки и оборудование. До следующего года завезем все необходимое в страну и продолжим монтажные работы. Все работы находятся под постоянным контролем министерства», – сказал министр.

Олжас Бектенов поручил первому заместителю Премьер-министра Роману Скляру взять вопрос строительства газоперерабатывающего завода на личный контроль.

Он отметил, что одним из приоритетных направлений является ускоренная реализация проектов строительства газоперерабатывающих заводов.

«Это позволит не только повысить добавленную стоимость продукции, но и сократить зависимость от импорта газа, а также обеспечить загрузку смежных отраслей», – подчеркнул Премьер-министр.

Олжас Бектенов поручил фонду «Самрук-Казына» взять под особый контроль своевременное завершение строительства ГПЗ на Кашагане и Жанаозене. Министерству энергетики – в третьем квартале обеспечить принятие инвестиционного решения по газоперерабатывающему заводу на Карачаганаке.

Премьер также дал поручения по расширению охвата газификацией в стране: показатель будет доведен до 65%. На сегодня охват газификацией в стране составляет около 62,4%.

«Для этого сейчас ведется реализация таких крупных проектов, как строительство второй нитки магистрального газопровода «Бейнеу – Бозой – Шымкент» и газопровода «Талдыкорган-Ушарал». Работу над этими проектами необходимо держать на постоянном контроле», – отметил Олжас Бектенов.

В числе поручений главы Кабмина – до конца августа текущего года запустить единую платформу недропользования.