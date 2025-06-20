Олжас Бектенов провел совещание по реализации казахско-китайских соглашений

Экономика,Правительство
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В настоящее время в Казахстане при участии китайских инвесторов реализуются 224 индустриальных проекта на сумму $66,4 млрд, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по сотрудничеству с Китайской Народной Республикой. Обсуждены вопросы реализации инвестиционных проектов с учетом договоренностей, достигнутых в ходе переговоров Президента РК Касым-Жомарта Токаева и Председателя КНР Си Цзиньпиня в рамках прошедшего визита.

По данным Министерства иностранных дел, в настоящее время в Казахстане при участии китайских инвесторов реализуются 224 индустриальных проекта на сумму $66,4 млрд с созданием порядка 50 тыс. рабочих мест. КНР входит в пятерку крупнейших инвесторов в экономику РК: с 2005 по 2024 годы объем вложений составил $26,4 млрд. 

Премьер-министр подчеркнул, что серьезный импульс сотрудничеству придал недавний визит Председателя КНР в Казахстан. Также отмечена важность прошедшего в Астане Форума индустриального и инвестиционного сотрудничества «Центральная Азия – Китай». На полях форума между Казахстаном и Китаем было подписано 58 коммерческих соглашений на общую сумму порядка $24 млрд. 

«Главой государства поставлена задача по привлечению иностранных инвестиций на сумму не менее 150 млрд долларов к 2029 году. В данном контексте полномасштабная кооперация с Китаем – одной из ведущих экономических держав и нашим ключевым инвестиционным партнером – является важнейшим приоритетом Казахстана. Поэтому необходимы системные меры по наращиванию объема инвестиций и запуску новых совместных проектов, особенно по производству несырьевой и экспортоориентированной продукции. Недавний визит Председателя КНР в Казахстан в очередной раз продемонстрировал высокий уровень политического и экономического сотрудничества между двумя странами. Я лично буду держать на контроле и оказывать полное содействие каждому реализуемому проекту», – поручил Олжас Бектенов.

Премьер-министр подчеркнул необходимость активизации работы в тех регионах, где отсутствуют новые проекты, включая область Абай, Восточно-Казахстанскую, Западно-Казахстанскую области. Олжас Бектенов поручил руководству данных регионов в кратчайшие сроки наладить взаимодействие с партнёрами и представить конкретные инициативы.

Внимание уделено реализации поручения по активизации поездок региональных делегаций в провинции Китая для выстраивания долгосрочного партнерства и привлечения инвестиций. Олжас Бектенов отметил положительную динамику в ряде регионов, таких как г. Алматы, Жамбылская, Кызылординская, Атырауская, Павлодарская, Актюбинская, СКО, ВКО, ЗКО, Алматинская области и область Абай, где уже проведены визиты, подписаны соглашения и достигнуты предварительные договоренности. Остальным регионам поручено выстроить работу в этом направлении.

В ходе совещания также рассмотрена реализация новых соглашений, заключенных регионами с китайскими партнерами в рамках форума «Центральная Азия – Китай». Так, Алматинской областью подписаны 7 документов на сумму более $6 млрд, включая проекты в сфере «зеленой» энергетики, логистики, АПК и промышленности. Город Астана, Кызылординская и Туркестанская области представили инициативы в инфраструктурной, агропромышленной и промышленной сферах.

По итогам совещания государственным и местным исполнительным органам поручено обеспечить практическую реализацию подписанных соглашений, сопровождение всех проектов на каждом этапе, а также координацию действий в рамках единой государственной инвестиционной политики.

#Казахстан #Китай #соглашение #совещание

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