Олжас Бектенов провел заседание Совета города Алатау

Фото: пресс-служба правительства

Под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова состоялось заседание Совета города Алатау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Олжас Бектенов отметил, что вступившая в силу 1 июля текущего года Конституция служит продолжением масштабных президентских реформ и создает прочную основу для дальнейшей модернизации экономики. В данном контексте особое значение имеет проект Alatau City, нацеленный на привлечение инвестиций, внедрение передовых управленческих решений и создание новой модели города.

«В развитие положений новой Конституции вступил в силу Конституционный закон «О специальном правовом режиме города Алатау». В соответствии с поручением Главы государства проект Alatau City должен стать одним из драйверов экономического развития. Поэтому основная задача Совета города Алатау – обеспечить своевременную и качественную реализацию специального правового режима», — подчеркнул руководитель Правительства.

Главный исполнительный директор Alatau City Authority Алишер Абдыкадыров доложил о текущей деятельности организации и планах дальнейшего развития Алатау. В настоящее время ведется работа по формированию нормативной правовой базы города, разработке стратегических документов, созданию современной системы государственного управления, привлечению инвестиций и сопровождению инвестиционных проектов. Продолжается работа по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры действующих населенных пунктов Алатау, в частности на текущий момент охвачены микрорайоны Ынтымақ, Қоянқұс, Жетіген, Жаңадәуір, Жаңаталап.

До конца текущего года планируется завершить разработку Долгосрочного плана развития города до 2055 года, Стратегии развития и Мастер-плана до 2040 года с привлечением ведущих международных консалтинговых компаний ARUP и BCG. Внимание уделено проектам K-Smart City, Alatau AI-Driven City и Alatau Crypto City. В рамках K-Smart City предусматривается создание пилотного самодостаточного района площадью 330 га с применением передовых смарт-технологий по опыту Южной Кореи. Концепция Alatau AI-Driven City предполагает внедрение цифрового двойника, Big Data и искусственного интеллекта для управления городскими процессами в режиме реального времени. Alatau Crypto City подразумевает запуск проектов по токенизации и формированию Web3-экосистемы города.

В целом, по данным Alatau City Authority, сформирован пул из 53 инвестиционных проектов на сумму 2 трлн теңге с созданием 51 тыс. рабочих мест. Среди ключевых проектов – Iconic Complex стоимостью более $1 млрд, производство PepsiCo, Mars, Hyundai Green Food, биофармацевтический завод Khan Tengri Biopharma, проекты городской воздушной мобильности с AutoFlight и Joby, строительство кампуса университета KAIST. До конца 2026 года планируется запустить первые проекты по токенизации, привлечь резидентов и сформировать единое пространство виртуальной и реальной экономики.

По итогам рассмотрения вопросов повестки Совет принял ряд решений. Утверждено Положение об Alatau City Authority, определяющее правовой статус, полномочия и систему управления организации. Так, Государственный фонд Alatau City Authority преобразуется в специальную организацию управления – государственный орган, ответственный за функционирование и развитие города Алатау. Для обеспечения эффективного управления городом приняты решения о создании Оперативного комитета и Регуляторной комиссии. Оперативный комитет будет рассматривать вопросы, требующие своевременного принятия решений. Регуляторная комиссия будет утверждать нормативные правовые акты, а также внедрять передовые международные практики в рамках специального правового режима. В целях урегулирования вопросов переходного периода Совет поддержал создание Временной комиссии по земельным отношениям при акимате города Алатау. В задачи комиссии также войдет сопровождение приоритетных инвестиционных проектов до утверждения Мастер-плана города.

Премьер-министр поручил государственным органам и Alatau City Authority ускорить работы по ключевым направлениям развития города.