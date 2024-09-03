Премьер-министр обозначил сроки для запуска «Социального кошелька»
141
На заседании правительства рассмотрели меры по реализации Послания главы государства народу Казахстана
Глава кабмина Олжас Бектенов обозначил сроки для запуска «Социального кошелька» в рамках исполнения Послания главы государства, передает Kazpravda.kz
Премьер-министр указал, что министерству цифрового развития необходимо до 1 декабря утвердить реестр государственных услуг, которые будут входить в цифровой платежный документ.
«С 1 января 2025 года совместно с министерствами труда, здравоохранения, просвещения, акиматами регионов – обеспечить его внедрение. Работу по внесению необходимых законодательных изменений нужно завершить до конца текущего года», - подчеркнул Олжас Бектенов.