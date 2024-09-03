Премьер-министр обозначил сроки для запуска «Социального кошелька»

На заседании правительства рассмотрели меры по реализации Послания главы государства народу Казахстана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава кабмина Олжас Бектенов обозначил сроки для запуска «Социального кошелька» в рамках исполнения Послания главы государства, передает Kazpravda.kz

Премьер-министр указал, что министерству цифрового развития необходимо до 1 декабря утвердить реестр государственных услуг, которые будут входить в цифровой платежный документ.