Он дал вторую жизнь деревянным изделиям. И себе

ТОО «Shoqan company», которым руководит Арман Болатов, находится в настоящее время на стадии заключения солидного контракта с производителем керамической плитки – заводом «Зерде-Керамика», выросшим в индустриальной зоне Актобе. С масштабированием этого проекта будет расширяться и заказ на упаковку.

Готовясь к освоению новых объе­мов производства, Арман закупил новую технологическую линию и зимние месяцы посвятил ее монтажу.

– Мы выпускаем гофрокартон четвертый год. За восьмичасовую рабочую смену производим в среднем 12–15 тысяч квадратных метров продукции. При интенсивной работе – до 40–45 тысяч квад­ратных метров в сутки. В штате небольшого предприятия – 15 человек. В Казахстане это четвертое подобное производство, – делится основными показателями предприниматель.

В списке его партнеров значатся производители сухих строительных смесей, мебельные фабрики, цеха по выпуску жидкого мыла, продуктов питания. Долгое время основным заказчиком был маслозавод, дела которого вдруг пошли на спад, что заметно отразилось на снижении объемов контракта. Отсюда и сравнение специализации Болатова с лакмусовой бумажкой экономического «самочувствия» бизнеса.

Чтобы оставаться на плаву, изготовителю упаковки приходится постоянно изучать рынок сбыта, заботиться о качестве производимой продукции и просчитывать перспективы. Эти соображения подтвердил и начальник отдела сопровождения проектов регио­нальной палаты предпринимателей Владимир Сухорученко. Именно к нему обратился за помощью глава ТОО «Shoqan company» осенью прошлого года в поисках новых клиентов. И получил обещание поддержки в рамках взаимодействия с коллегами из других областей.

Серьезность намерений Армана Болатова оценило государство. Его планы были поддержаны в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы. Ставка по кредиту составила 21,75%, из которых предприниматель оплачивает 7,75%, а разницу субсидирует фонд «Даму».

Предприятие приобрело автоматизированную линию для производства пятислойного гофрокартона. Ранее выпускало трехслойную продукцию маркировки Т-23 и Т-24. Для далеких от темы упаковки подсказка: литера «Т» означает количество слоев, в данном случае три. С запуском новой линии в договорах появится и «П»: пятислойный картон.

Гофрокартон можно изготавливать из первичного и переработанного сырья. Болатов предпочитает только первичное. Закупает он его в Шымкенте, ранее сотрудничал и с алматинскими производителями.

– Пятислойный гофрокартон – очень прочный водоотталкивающий материал, он подходит для упаковки тяжелых и крупногабаритных товаров. В основном листы используются при транспортировке грузов или для обшивки вагонов, – рассказал собеседник.

Всегда интересно, как человек стал предпринимателем. Оказалось, Арман имеет два высших образования: юридическое и по технике безопасности. Девять лет проработал спасателем в филиале «Өрт сөндіруші». Когда в семье родился второй ребенок, зарплаты стало не хватать, начали появляться долги. Выходец из простой семьи задумался о дополнительном заработке. Стал обслуживать мелкие производства расходным материалом: подшипниками, сальниками, ремнями, которые ему поставляли из России. Выигрывал тендеры. Рекламировал себя на Saty.kz.

Постепенно стал заниматься поддонами – транспортной тарой. Дело это не бросил, продолжает скупать ее у заводов, теплиц, ремонтировать и находить новых покупателей. Тем самым он дает деревянным изделиям вторую жизнь.

Обратил внимание он и на пот­ребность в картоне. На начальном этапе покупал по низкой цене и перепродавал по тендерной системе. Взял в аренду картонную фабрику «Коктас-Актобе». Через два года появился солидный заказчик, но когда у него дела ухудшились, у Армана появились проблемы с оплатой аренды. Пришлось искать новое помещение.

Нашел и теперь в нем устанавливает приобретенную производственную линию. Конечно, дело затратное, но с ним связаны надежды на успех. Для этого есть все основания. Производство в регионе начинает оживать, а значит, активизируется спрос на упаковку.