Он памятник себе воздвиг… рукотворный

Palais idéal (с французского – «идеальный дворец») находится в коммуне Отрив на юго-востоке Франции. В недавней турпоездке в Европу автор этих строк полюбовался уникальным творением самобытного мастера, оставившего яркий след в мировом искусстве.

Как рассказали нам гиды, вес­ной 1879 года местный почтальон Фердинанд Шеваль, возвращаясь с работы домой, наткнулся на дороге на необычный камень, поразивший его воображение. Незадолго до этого 43-летний мужчина увидел во сне волшебный дворец с водопадами, пещерами и деревьями, высеченными из камня. Его стены украшали резные цветы и растения.

Посчитав свою находку за знак, ниспосланный с небес, Фердинанд стал собирать похожие камни и складывать их в садовом участке возле своего дома. Немногим позже он решил соорудить из собранного материала замок, а главным источником вдохновения ему служили яркие картинки на почтовых открытках и из первых иллюстрированных журналов, которые он разносил по домам адресатов.

Согласно историческим данным, в тот период во Франции резко вырос интерес к путешест­виям за рубеж: граждане стали дарить друг другу карточки с видами достопримечательностей из стран Азии, Америки, Африки и Европы.

Глядя на красивые изображения, мужчина, к слову, не имевший никакого опыта и знаний ни в строительстве, ни в архитектуре, заложил фундамент, а затем начал возводить строение, лепить различные скульптуры. Основным стройматериалом были камни, которые сельчанин привозил домой на садовой тележке и крепил друг к другу с помощью извести, раствора, цемен­та и арматуры.

Строительству дворца почтальон посвящал все свободное от основной работы время: трудился вечерами, а также по ночам при свете керосиновой лампы. Соседи прозвали его полоумным бедолагой.

Не обращая внимания на колкие замечания земляков, сельчанин в одиночку продолжал начатое дело. Главными «героями» дворца стали мифические и реально существующие животные, многих из которых поч­тальон никогда не встречал. На фасадах здания высотой 12 мет­ров запечатлены представители фауны всех частей света: пеликаны, слоны, медведи, осьминоги, кайманы, хищные птицы, олени, крокодилы.

Первым был построен восточный фасад с фонтаном, скульп­турами льва и собаки. Там же расположились индуистский храм, грот, великаны. Западная часть здания украшена миниатюрными объектами: мечетью, швейцарским шале, колониальным особняком и средневековым замком.

С каждым новым фрагментом Шеваль творил все разнообразнее. В декоративной отделке хорошо видна буйная растительность, раскинувшаяся вокруг входов в пещеры и альковы. Почтальон выкопал также бассейн, создал водопады, египетский храм с колоннами. В глубину дворца ведет галерея скульптур, есть терраса, на которую можно подняться по лестнице.

По словам экскурсоводов, архитектор-самоучка применял в работе библейские сюжеты, а также мотивы из индуистской и древнеегипетской мифологии.

В общей сложности на воплощение мечты, увиденной во сне, чудаковатый мужчина потратил долгих 33 (!) года. Свое творение вышедший на пенсию почтальон завершил в 1912-м, когда ему исполнилось 76.

На одном из фасадов пост­ройки мастер оставил памятную надпись, гласящую: «10 000 дней, 93 000 часов, 33 года труда. Пусть попробуют повторить те, кто думает, что могут сделать лучше».

«Сын крестьянина, своим произ­ведением я хочу доказать, что и среди простого люда рождаются гении. Так, спустя много лет мой прекрасный сон стал реальностью», – отмечал не без гордости Фердинанд.

Идеальный дворец принес славу своему творцу еще при жизни. Называя его гимном природе, шедевр сравнивали с архитектурными сооружениями Антонио Гауди, скульптурами Сальвадора Дали. Посмотреть на каменное чудо приезжали жители не только Франции, но и многих других стран.

В 1936 году фотографии диковинного здания выставлялись в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Работа получила положительные отзывы известных художников Пабло Пикассо, Макса Эрнста, поэта Андре Бретона. В 1969 году Идеальный дворец был внесен в список исторических памятников Франции.

Фердинанд Шеваль ушел в мир иной в 1924 году. Труд скромного почтальона сделал его родной Отрив туристической Меккой. По данным местных властей, ежегодно объект посещают около 200 тыс. туристов из разных государств.

Дополнительную рекламу уникальному музею под открытым небом сделал вышедший в 2018 году фильм французского режиссера Нильса Тавернье «Идеальный дворец Фердинанда Шеваля» с Жаком Гамбленом и Летицией Каста в главных ролях.

…В этой незабываемой турпоезд­ке во Францию мы посетили также ряд других интересных локаций, в том числе Сад окаменевших фонтанов, плантации грецкого ореха, прогулялись по мощеным улочкам одной из старинных французских деревень.

Но самые неизгладимые впечатления произвел, конечно, Идеальный дворец – ручная работа удивительного человека!