Он шел на шаг впереди

Статьи
12
Айгуль Жалелова

Первый научный труд Нурболата Масанова о кочевой цивилизации был опубликован в 1977 году

В Национальной библиотеке РК состоялось заседание «круглого стола» «Роль Нурболата Масанова в формировании исторической и общественно-политической мысли Казахстана», посвященное 70-летию со дня рождения доктора исторических наук, профессора, политолога, общественного деятеля. В мероприятии приняли участие известные историки, политологи из Казахстана, России, Франции и Великобритании.

Нурболат Масанов был широко известен как ученый: он автор сотен научных работ по истории, культуре, пробле­мам кочевничества и этногенеза не только казахов, но и других народов Центральной Азии. В 2005 году он возглавил Казахский научно-исследовательский институт по проблемам культурного наследия номадов. Историк был убежден в важности комплекс­ного всестороннего изучения богатого исторического прошлого кочевников Казахстана.

По словам профессора кафедры всемирной истории, историографии и источниковедения КазНУ им. аль-Фараби Гульмиры Султангалиевой, Нурболат Масанов одним из первых отошел от советских штампов исторического исследования. Он всегда шел на шаг впереди.

Его научный потенциал и критическое мышление ярко проявились в монографии «Кочевая цивилизация казахов: основа жизнедеятельности номадного общества», опубликованной в 1992 году. Эта книга во многих отношениях стала переломной в развитии исторической науки Казахстана, методологии, формировании исторического сознания казахстанцев. Вся научная дея­тельность Нурболата Масанова была ориентирована на поиск новых знаний, изучение истории Казахстана в контексте кочевых цивилизаций.

– Он внес вклад в развитие социальной функции исторической науки, хорошо понимая ее влияние на становление новой казахстанской идентичности и формирование исторического сознания народа. Одним из примеров реализации новых подходов стал выпуск новых учебников по истории Казахстана, – отметила Гульмира Султангалиева.

По мнению историка Султана Акимбекова, Нурболат Масанов был одним из немногих авторитетных специалистов по средневековому Казахстану. На момент распада СССР ученых, занимающихся этой темой, было два процента от общего числа историков Казахстана.

О вкладе ученого в становление и развитие политологии в республике рассказал доктор политических наук Санат Кушкумбаев.

Своими воспоминаниями поделилась профессор SOAS университета Лондона, специалист по вопросам Центральной Азии Даве Бавна, которая познакомилась с Нурболатом Масановым в начале 90-х годов.

– Я приехала в Алматы для сбора материала для своей докторской диссертации на тему межэтнических и языковых отношений в Казахстане. В качестве консультанта мои знакомые ученые из Москвы рекомендовали мне Нурболата Масанова. Это был настоящий интеллектуал, с которым всегда было интересно вести научную дискуссию, – говорила Даве Бавна.

В рамках заседания «круглого стола» состоялась презентация книги Нурболата Масанова «Кочевая цивилизация казахов», изданной на французском языке.

#библиотека #врач #круглый стол

Популярное

Все
Полицейский спас жизнь ребенку
Ветераны ВОВ получат по 2 млн тенге ко Дню Победы в Алматинской области
У границы фуры ходят хмуро…
Лидеры более чем 30 стран призвали к скорейшему расширению сети АЭС
Мирный атом может удовлетворить растущие потребности в электроэнергии
Взрывы утихли, но надолго ли?
Центральноазиатское направление остается приоритетом
Приток большой воды в Атырау принесет не только беды, но и выгоды
Закон дает хорошие возможности — эксперт
Свет возвращается в села СКО
Жители Петропавловска возмущены планами точечной застройки
«Второй трек» дипломатии не пострадает
Неприглядные врата страны
Вопросы защиты авторских прав обсудили в Астане
Ветер может не только дуть, а солнце – светить
Четыре бронзовые медали из Гонконга
Профессор Кулян Омарова спасла тысячи детских жизней
Вышел в свет первый номер республиканского журнала «Halyq Batyrlary»
Он шел на шаг впереди
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Вторая волна паводка ситуацию не ухудшит – ДЧС СКО
Врач, которому звонил Байжанов перед смертью Нукеновой, опроверг слова Бишимбаева
Когда в Астане отключат отопление
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Коммунальщики обратились к жителям Астаны
Семья Абдраман стала пионером носочного производства в Кызылординской области
Студентка из ЗКО после окончания вуза планирует преподавать государственный язык иностранцам
В бане мыли миллионы
Наши гребцы завоевали еще три лицензии на летние Олимпийские игры
Паводки: более 21 тыс. человек вернулись домой
Вопросы госстатистики и управления данными обсудили члены Общественной палаты
Уровень воды в реке Ишим поднялся за сутки более чем на два метра
И свой дом сберег, и соседям помог: история полицейского из Костанайской области
Баку и Ереван впервые договорились по поводу участка границы
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Отчисленные студенты столичного вуза из Афганистана пытались пересечь границу с РФ
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Закон Республики Казахстан
Целина: как это было
Бишимбаев отказался признавать вину в убийстве Салтанат Нукеновой
К единственному роднику приезжают за водой со всего Усть-Каменогорска
Рыбоохранная акция «Бекіре-2024» пройдет в Казахстане
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Перепись архаров началась в Казахстане
Проблемы рационального использования воды обсудили сенаторы с жителями Туркестанской области
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Для меня важно твое счастье: заметки Нукеновой озвучила гособвинитель
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
На Петропавловск идет огромный поток

Читайте также

Вышел в свет первый номер республиканского журнала «Halyq B…
Профессор Кулян Омарова спасла тысячи детских жизней
Четыре бронзовые медали из Гонконга
Нацгвардия продолжает доставлять гуманитарные грузы в район…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]