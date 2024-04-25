Он шел на шаг впереди

Первый научный труд Нурболата Масанова о кочевой цивилизации был опубликован в 1977 году

В Национальной библиотеке РК состоялось заседание «круглого стола» «Роль Нурболата Масанова в формировании исторической и общественно-политической мысли Казахстана», посвященное 70-летию со дня рождения доктора исторических наук, профессора, политолога, общественного деятеля. В мероприятии приняли участие известные историки, политологи из Казахстана, России, Франции и Великобритании.

Нурболат Масанов был широко известен как ученый: он автор сотен научных работ по истории, культуре, пробле­мам кочевничества и этногенеза не только казахов, но и других народов Центральной Азии. В 2005 году он возглавил Казахский научно-исследовательский институт по проблемам культурного наследия номадов. Историк был убежден в важности комплекс­ного всестороннего изучения богатого исторического прошлого кочевников Казахстана.

По словам профессора кафедры всемирной истории, историографии и источниковедения КазНУ им. аль-Фараби Гульмиры Султангалиевой, Нурболат Масанов одним из первых отошел от советских штампов исторического исследования. Он всегда шел на шаг впереди.

Его научный потенциал и критическое мышление ярко проявились в монографии «Кочевая цивилизация казахов: основа жизнедеятельности номадного общества», опубликованной в 1992 году. Эта книга во многих отношениях стала переломной в развитии исторической науки Казахстана, методологии, формировании исторического сознания казахстанцев. Вся научная дея­тельность Нурболата Масанова была ориентирована на поиск новых знаний, изучение истории Казахстана в контексте кочевых цивилизаций.

– Он внес вклад в развитие социальной функции исторической науки, хорошо понимая ее влияние на становление новой казахстанской идентичности и формирование исторического сознания народа. Одним из примеров реализации новых подходов стал выпуск новых учебников по истории Казахстана, – отметила Гульмира Султангалиева.

По мнению историка Султана Акимбекова, Нурболат Масанов был одним из немногих авторитетных специалистов по средневековому Казахстану. На момент распада СССР ученых, занимающихся этой темой, было два процента от общего числа историков Казахстана.

О вкладе ученого в становление и развитие политологии в республике рассказал доктор политических наук Санат Кушкумбаев.

Своими воспоминаниями поделилась профессор SOAS университета Лондона, специалист по вопросам Центральной Азии Даве Бавна, которая познакомилась с Нурболатом Масановым в начале 90-х годов.

– Я приехала в Алматы для сбора материала для своей докторской диссертации на тему межэтнических и языковых отношений в Казахстане. В качестве консультанта мои знакомые ученые из Москвы рекомендовали мне Нурболата Масанова. Это был настоящий интеллектуал, с которым всегда было интересно вести научную дискуссию, – говорила Даве Бавна.

В рамках заседания «круглого стола» состоялась презентация книги Нурболата Масанова «Кочевая цивилизация казахов», изданной на французском языке.