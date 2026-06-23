Они первыми спешат на помощь

– Мне всегда нравилась полицейская форма, – улыбается подполковник полиции Айбек Нартпаев. – По Кордаю у нас сотрудники ГАИ ездили на желтом мотоцикле «Урал», и я думал, глядя на них: «Вырасту – обязательно буду служить!»

Сегодня в его подчинении около тысячи сотрудников. Айбек Нартпаев коман­дует полком патрульной полиции ­Астаны, отвечает за общественный порядок и безопасность столицы. Удивительно, но в школе он был одним из тех мальчишек, которые заставляют учителей одновременно сердиться и смеяться.

– Озорником был, чего скрывать, – вспоминает он. – А потом, когда встретились на двадцатилетии выпуска, оказалось, что самые шумные ребята из нашего класса стали руководителями. Трое пошли в дорожную полицию, один возглавил управление судебных исполнителей...

Впрочем, судьба довольно рано заставила его повзрослеть. В 18 лет у Айбека родился сын. Пока сверстники наслаж­дались студенческой свободой, он учился быть мужем и отцом.

– Сам еще был ребенком. Только приехал учиться, начал самостоятельную жизнь. Но, когда родился сын, все изменилось. Я понял, что теперь отвечаю не только за себя, – говорит наш герой.

С супругой Анарой они вместе уже больше четверти века, воспитывают троих сыновей и дочь. Старший давно живет самостоятельно, следом – двое близнецов. А вот младшая, папина любимица, всегда встречает его с работы.

Служба в полиции стала продолжением той самой детской мечты. После окончания юридического факультета Айбек некоторое время работал на граж­данке. Но желание носить форму никуда не делось. В 2009 году он приехал в Астану и с 2010-го служит в органах внутренних дел.

За 16 лет Айбек Нартпаев прошел практически все ступени профессионального роста: был инспектором дорожной полиции, командиром взвода, заместителем командира и командиром роты, начальником дежурной части, заместителем командира полка. А ведь когда-то молодому лейтенанту и майорские погоны казались недостижимой вершиной.

– Помню, смотришь на старших офицеров и думаешь: «Когда же дорасту до таких погон?» Потом получил звания капитана, майора, подполковника. Теперь уже о следующей ступени думаю, – улыбается полицейский.

В его кабинете нет ничего лишнего: ни кипы документов, ни многочисленных сувениров. Все аккуратно и функционально. Лишь несколько деталей позволяют немного заглянуть за строгий образ командира: фигурка средневекового воина на столе – подарок предшественника, рядом – три восточные обезьяны.

– Для меня этот сувенир напоминает о простой вещи: если сам не впускаешь в себя плохое, то и зла вокруг становится меньше, – делится он.

Каждый его день начинается в 5.15 утра. Пока город спит, командир полка уже собирается на службу. Развод личного состава, выезд на линию, проверка экипажей, совещания, прием граждан, вечерний развод – это ежедневный график.

– Сотрудник патрульной полиции должен быть первым там, где нужна помощь. Пожар, ДТП, семейный конф­ликт, происшествие на улице – мы обязаны реагировать сразу, – поясняет командир.

Только с начала этого года сотрудниками патрульной полиции отработано более 100 тыс. вызовов и сообщений граждан. Порой их количество может достигать семисот в сутки! В столице в этом году произошло более 11 тыс. ДТП, на каждое из которых оперативно выезжали патрули.

При непосредственном участии сот­рудников патрульной полиции по горячим следам раскрыто и предотвращено порядка 400 уголовных и административных правонарушений. Также они обеспечили охрану общественного порядка и безопасность граждан при проведении порядка 150 массовых, общественно-политических, культурных, спортивных и государственных мероприятий.

Например, совсем недавно патрульный полицейский Адильбек Разаков с коллегами оказали помощь пожилому мужчине, которому внезапно стало плохо на улице. Они оперативно передали информацию в экстренные службы и обеспечили беспрепятственный проезд скорой.

Еще один показательный случай произошел в мае на улице Манаса, где полицейские под руководством Алмаса Нарымбетова совместно со спасателями приняли участие в эвакуации людей при пожаре. В результате оперативных действий спасены шесть человек, двое из которых дети. Патрульные оцепили территорию, организовали безопасный доступ экстренных служб и содействовали эвакуации граждан, не допустив паники.

Но командир должен знать не только служебные показатели своих сотрудников.

– Я всегда стараюсь выслушать человека, узнать о его проблемах и, если в моих силах, помочь, – отмечает Айбек Нартпаев.

Такой же принцип действует и в общении с гражданами. За годы службы он видел многое: тяжелые аварии, семейные трагедии, преступления, человеческое горе. Возможно, поэтому его жизненная философия звучит удивительно просто:

– Всегда говорю: зачем ругаться? Никто ведь не знает, что будет завтра. Лучше поговорить, выслушать друг друга, помириться. Хорошего в жизни и так мало, зачем добавлять негатива?

Стресс после тяжелых смен он снимает старым проверенным способом – садится в седло. Любовь к лошадям сохранилась с детства.

– А недавно дочка увидела генеральскую парадную форму и заявила: «Хочу, чтоб на мой выпускной ты пришел генералом!» Объяснил, что для этого нужно очень много работать. Но, честно говоря, сам действительно задумался, – смеется Айбек Нартпаев.