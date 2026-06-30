Онлайн-маршрут в школу

Цифровизация,Проекты
Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

По всей стране активно идет прием документов для зачисления в первый класс. В этом году он впервые проводится на образовательной платформе OQU. Проект реализован министерствами просвещения, искусственного интеллекта и цифрового развития, IT-компаниями. Запуск сервиса состоялся в рамках исполнения поручения Главы государства по развитию цифровой инфраструктуры.

фото Bilim Group

Как сообщили в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития, на сегодня через платформу уже подано более 105 тыс. заявлений на зачисление детей в первый класс. При этом старт программы был поэтапным: 27 мая прием начался в Астане, областях Абай и Жетысу, Кызылординской и Западно-Казахстанской областях. Затем к системе подключились другие регионы.

Как пояснили в ведомстве, процесс подачи заявок стал значительно проще. Авторизация проводится через инфраструктуру eGov, где большая часть сведений о ребенке и родителях загружается автоматически благодаря интеграции с государственными базами данных. Пользователю остается лишь выбрать школу и отправить заявление. Рассмотрение обращения занимает один рабочий день, после чего уведомление поступает в личный кабинет и SMS-сообщением.

«В прежние годы при пиковых нагрузках в период прием­ной кампании наблюдались инфраструктурные ограничения, влиявшие на доступность и комфорт получения услуги. В рамках совместной работы была модернизирована архитектура услуги, а также реализован поэтапный запуск по регионам, что позволило распределить нагрузку и обеспечить стабильную работу системы», – говорится в сообщении министерства.

Компания Bilim Group выступила технологическим и методологическим партнером проекта, отвечая за разработку платформы OQU. Генеральный директор компании Александр Савченко пояснил, что их сервис работает на государственной облачной платформе QazTech, что обеспечивает высокий уровень информационной безопаснос­ти. По его словам, важно было не просто перевести госуслугу в онлайн-формат, а в прямом смысле пересобрать процесс зачисления детей в школы, сделав его прозрачным, быстрым и удобным.

– Мы изначально понимали, какой объем работы нас ждет: зачисление детей в первый класс актуально с конца весны до конца лета, – рассказывает разработчик. – За этот короткий промежуток времени платформа будет обрабатывать огромное коли­чество информации, поскольку это сведения из сопряженных государственных информсистем, а также персональные данные детей, родителей и школ. Поэтому важно было обеспечить устойчивость платформы и ее стабильную работу даже в условиях пиковой активности.

Александр Савченко подчерк­нул, что особое внимание уделяется защите персональных данных, проводится постоянный мониторинг и контроль действий пользователей.

– Мы смотрим, как об OQU отзываются в социальных сетях и медиа, – продолжает он. – И заметили очень важную вещь: люди начинают понимать ценность и конкретную пользу цифровизации. Они, например, рассказывают, что уже на следующий день после отправки заявления им звонят из школы и просят принести оригиналы документов. Это не просто личные истории, а показатель того, что цифровизация для казах­станцев больше не абстрактное государственное решение, а часть повседневного опыта, который сильно упрощает жизнь.

При этом новая платформа упрощает работу не только родителям, но и самим школам. Большая часть информации поступает автоматически, а это сокращает время проверки документов, исключает дублирование операций и снижает вероятность ошибок.

Разработчики подчеркивают, что зачисление в первый класс – лишь первый этап масштабного проекта. Сегодня через OQU уже доступны отдельные государственные услуги в сфере дополнительного образования. Родители могут записывать детей в кружки и секции. В дальнейшем платформа должна охватить дошкольное, школьное, техническое и профессиональное образование.

– Ключевая идея – работа не с отдельной услугой, а с полным образовательным циклом ребенка, – поясняет Александр Савченко. – Если он одновременно учится в школе и посещает­ секции или кружки, вся эта информация будет отражаться в единой цифровой карте ученика. Родители смогут увидеть основные данные о траектории обучения ребенка, потому что система объединит разные этапы и направления в одном пространстве.

Проект также решает такие проблемы, как недостоверные и неточные данные, «мертвые души», неэффективное использование бюджетных средств и фрагментация государственных баз данных.

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