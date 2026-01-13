Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 5 января 2026 года начался прием заявлений на участие в конкурсе на образовательный грант Назарбаев Интеллектуальных школ через портал eGov.kz, сообщает Kazpravda.kz

Подать документы на участие в конкурсе могут родители или опекуны детей, которые на момент подачи обучаются в 6 классе.

Впервые прием заявок на поступление и участие в конкурсе на зачисление в НИШ в рамках образовательного гранта автоматизирован через портал электронного правительства eGov.kz. Прием заявок стартует 5 января и завершится 9 февраля 2026 года. Также подать документы можно офлайн – через приемные комиссии филиалов НИШ.

Конкурс проводится для зачисления в 7 класс. Участие предусмотрено только для школьников, обучающихся в 6 классах общеобразовательных организаций. Повторное обучение в аналогичном классе не предусмотрено. Школьники, уже обучающиеся в 7-9 классах, а также претенденты с ранее поданными заявлениями или действующими пропусками, к участию в конкурсе не допускаются.

Чтобы воспользоваться услугой на портале eGov.kz, пользователю необходимо:

- авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел «Гражданам» – «Образование» – «Среднее образование»;

- выбрать услугу «Прием документов на конкурс образовательного гранта Президента РК «Өркен»;

- заполнить заявление и прикрепить необходимые документы;

- подписать запрос одним из доступных методов подписания;

- в личном кабинете (в разделе «История получения услуг») ознакомиться с уведомлением об обработке заявки, которое поступит в течение указанного времени.

«Услуга предоставляется бесплатно. При подаче заявки пользователю необходимо прикрепить электронную копию табеля успеваемости ребенка или справки из школы с указанием класса обучения, учебного года и даты выдачи документа, а также цифровую цветную фотографию школьника формата 3×4, соответствующую установленным требованиям. Сведения о документах, удостоверяющих личность и свидетельствах о рождении, загружаются автоматически из государственных информационных систем», – говорится в информации.

Госуслуга запущена благодаря сотрудничеству Комитета государственных услуг МИИЦР РК, АО «Национальные информационные технологии» и Минпросвещения РК.