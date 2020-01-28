ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ заседания Правительства РК

В Үкімет үйі началось заседание Правительства под председательством Премьер-министра РК Аскара Мамина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.
На повестке заседания:
- меры по реализации поручений Главы государства, данных на расширенном заседании Правительства 24 января 2020 года;
- концепция Государственной программы по управлению водными ресурсами на 2020-2030 гг.
На повестке заседания:
- меры по реализации поручений Главы государства, данных на расширенном заседании Правительства 24 января 2020 года;
- концепция Государственной программы по управлению водными ресурсами на 2020-2030 гг.