ООН: Почти пять млн детей в возрасте до пяти лети ежегодно умирают в мире

Здравоохранение,В мире,ООН
35
Айман Аманжолова
корреспондент

Среди основных причин детской смертности остается острое недоедание и инфекционные заболевания, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Анадолу

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Такие данные следуют из доклада «Уровень и тенденции детской смертности», опубликованного Межведомственной группой ООН по оценке детской смертности.

По оценкам, в 2024 году 4,9 млн детей, включая 2,3 млн новорожденных, умерли, не дожив до пяти лет. Новые результаты исследования подчеркивают тревожное замедление глобального прогресса в области борьбы с детской смертностью, отмечает пресс-служба ООН.

Большинство этих смертей можно предотвратить с помощью доказавших свою эффективность и доступных по цене мер, считают авторы исследования.

Доклад показывает, что, хотя смертность детей младше пяти лет снизилась более чем вдвое с 2000 года, темпы прогресса замедлились более чем на 60 процентов с 2015 года. Авторы доклада отмечают, что подобное исследование, в котором учтена статистика со всего мира и проанализированы причины смертности, проводится впервые.

Более 100 тыс.детей в возрасте от одного месяца до пяти лет умерли непосредственно от тяжелой формы острого недоедания. Наибольшие показатели зафиксированы в Пакистане, Сомали и Судане. Это первая глобальная оценка данного фактора смертности. Эксперты предупреждают, что фактическое число, вероятно, выше, поскольку недоедание ослабляет иммунитет и повышает восприимчивость к другим опасным заболеваниям, а многие случаи остаются неучтенными в статистике.

Инфекционные заболевания остаются серьезной угрозой, отмечают исследователи. Девять инфекций становятся причиной 43% всех случаев смерти детей в возрасте до пяти лет в мире. После первого месяца жизни ведущими причинами гибели остаются такие заболевания, как малярия, диарея и пневмония. Смертность по-прежнему сосредоточена в ограниченном числе стран с эндемичными инфекциями, включая Чад, Демократическую Республику Конго, Нигер и Нигерию, где конфликты, климатические потрясения, распространение переносчиков заболеваний, устойчивость к лекарствам и другие угрозы продолжают ограничивать доступ населения к профилактике и лечению.

Смертность среди новорожденных теперь составляет почти половину всех случаев смерти детей в возрасте до пяти лет, что отражает более медленный прогресс в предотвращении смерти в этот период жизни. Основными причинами являются осложнения, связанные с преждевременными родами, а также осложнения во время родов и инфекции.

Географические различия остаются значительными. В 2024 году на страны Африки к югу от Сахары пришлось 58% всех случаев смерти детей в возрасте до пяти лет, еще 25% – на Южную Азию. Дети, проживающие в нестабильных и затронутых конфликтами регионах, почти в три раза чаще умирают до достижения пятилетнего возраста по сравнению с детьми в других районах.

В докладе также отмечается, что в 2024 году умерли 2,1 млн детей, подростков и молодых людей в возрасте от 5 до 24 лет. Хотя инфекционные заболевания и травмы остаются основными причинами смерти среди детей младшей группы, в подростковом возрасте структура рисков меняется: среди девочек в возрасте от 15 до 19 лет ведущей причиной смерти является причинение вреда себе, а среди мальчиков – дорожно-транспортные происшествия.

Представители ООН предупреждают, что сокращение внешней помощи подрывает усилия по охране здоровья матери и ребенка.

Заместитель Генсека ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа назвал полученные данные «суровым напоминанием» о том, что многие страны не успевают достичь целей, предусмотренных Повесткой дня в области устойчивого развития.

«Мы знаем, как предотвратить эти смерти. Сейчас необходимы обновленная политическая приверженность, устойчивые инвестиции в первичную медико-санитарную помощь и более надежные системы данных, чтобы ни один ребенок не был оставлен без внимания», – отметил он.

В докладе подчеркивается, что инвестиции в здоровье детей – одна из самых экономически эффективных мер в области развития. Вакцинация, программы питания и квалифицированная помощь при родах способны спасти миллионы жизней.

 

