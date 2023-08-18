Опасная жара

Как отметили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям, в регионе сохраняется высокая пожарная опасность. Всего с начала сезона зарегистрировано 72 лесных пожара – на 38% больше, чем в 2022 году. В связи с длительной жарой и засухой областная исполнительная власть ввела запрет на посещение лесов. За нарушение пожарной безопасности предупреждение получили 29 человек, еще 27 оштрафованы. Не секрет, что час­то загорания вызывает работающая на полях техника. Поэтому чеэсники обратились к главам крестьянских хозяйств с просьбой уделить особое внимание наличию в тракторах и комбайнах первичных средств тушения, а также провести инструктаж с работниками.