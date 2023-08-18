Опасная жара Свежий выпуск 18 августа 2023 г. 5:00 1 Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область На востоке страны накануне уборочной кампании аграриев попросили оснастить технику искрогасителями. Как отметили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям, в регионе сохраняется высокая пожарная опасность. Всего с начала сезона зарегистрировано 72 лесных пожара – на 38% больше, чем в 2022 году. В связи с длительной жарой и засухой областная исполнительная власть ввела запрет на посещение лесов. За нарушение пожарной безопасности предупреждение получили 29 человек, еще 27 оштрафованы. Не секрет, что часто загорания вызывает работающая на полях техника. Поэтому чеэсники обратились к главам крестьянских хозяйств с просьбой уделить особое внимание наличию в тракторах и комбайнах первичных средств тушения, а также провести инструктаж с работниками. #аграрии #профилактика #пожары #урожай