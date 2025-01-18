Операцию по пересадке печени впервые провели в Кызылорде

Операция прошла успешно: и пациент, и донор чувствуют себя хорошо, передает Kazpravda.kz

Фото: Минздрав РК

Впервые в Кызылординской многопрофильное областной больнице была успешно проведена операция по пересадке печени 40-летнему мужчине от родственного донора.

Пациент девять лет страдал от цирроза печени, и его состояние значительно ухудшилось.

Операция, продолжавшаяся десять часов, стала важным шагом в развитии трансплантологии в регионе.

Хирургическое вмешательство было проведено командой трансплантологов под руководством Председателя Правления Национального научного центра хирургии имени А.Н. Сызганова, доктора медицинских наук, профессора, врача высшей категории Болатбека Бимендиевича Баймаханова.

В операции также принимали участие высококвалифицированные специалисты областной больницы, которые в процессе обменялись ценным опытом.

Операция прошла успешно, и пациент, а также донор чувствуют себя хорошо. В настоящее время оба находятся в стабильном состоянии. В Кызылординской области проживают 16 жителей с донорской печенью, и все пациенты, прошедшие процедуру, находятся под тщательным медицинским наблюдением.

Данные вмешательства являются важным шагом в восстановлении здоровья пациентов с хроническими и осложненными заболеваниями печени, а также обеспечивают их полноценную медицинскую и социальную реабилитацию.

Министерство здравоохранения продолжит работу по улучшению доступа граждан к высококачественным медицинским услугам в регионах страны и поддержке развития трансплантологии.