Оперштаб по борьбе с саранчой: вице-премьер и руководство МСХ выехали в регионы

Сельское хозяйство, Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Как отмечают в кабмине, в борьбе с саранчой в активной фазе важен каждый день

Фото: agroinvestor.ru

Ситуацию с распространением саранчи в регионах за прошедшие выходные рассмотрели на заседании центрального оперштаба под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на правительство РК

Как отмечается, в борьбе с саранчой в активной фазе важен каждый день, именно поэтому центральный оперштаб перешел на заседания два раза в неделю. Все регионы на ручном режиме работы: непрерывно мониторят обстановку и сразу же передислоцируют технику и дополнительный объем пестицидов в места, где необходимо усилить обработку.

В Туркестанской области ситуация осложняется жарой и распространением саранчи на площади 60 тыс. гектаров дополнительно. По состоянию на 10 июня из них уже обработано 45,3 тыс. га: 36,8 тыс. га – в Арыси, 6,7 тыс. га – в Шардаринском районе, 1,6 тыс. га – в Келесском районе.  

Для оперативного управления организационными мероприятиями в область Жетісу выезжает вице-премьер Серик Жумангарин, в Туркестанскую область – министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, в Костанайскую и Актюбинскую области – вице-министры сельского хозяйства.  

Кроме того, от МСХ в Туркестанскую область уже прикомандированы 46 сотрудников, которые исследуют территорию в поисках мест для обработки. При их обнаружении проводится повторная обработка двойной дозой химикатов.

На прошлом заседании оперштаба Жумангарин отметил, что в Казахстане никогда ранее не сталкивались с такими огромными площадями распространения саранчи, как в этом году.

#регионы #саранча #оперштаб

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