ОПГ Коспаева: АФМ не смогло конфисковать арестованное имущество

Криминал, Закон и Порядок
76
Гульмира Кунапия
корреспондент

В сентябре обременения на подлежащее конфискации имущество Коспаева были сняты путем внесения ложной информации в базу НАО «Правительство для граждан»

Фото: пресс-служба КНБ РК

АФМ проводит расследование по факту незаконной реализации арестованного имущества, которое подлежит конфискации по приговору суда, передает Kazpravda.kz

В Агентстве напомнили, что ранее было окончено расследование в отношении ОПГ Коспаева по фактам рейдерского захвата ТОО AV-Construction», ТОО «Стекольный завод», ТОО «Шалкар 17», ТОО «Бахар-А» и других предприятий.

Сообщалось, что преступная группа длительное время держала в страхе предпринимателей города Алматы. Путем применения насилия и угроз ОПГ захватывала их имущество, отнимала доли в компаниях, занималась теневым бизнесом. В январе 2023 года 6 членов ОПГ находились в розыске. В сентябре того же года их этапировали в Казахстан. Организатор незаконного пересечения границы членами ОПГ Коспаева, которые сбежали в Кыргызстан, осужден на 2,5 года.

Для конфискации имущества судом был наложен арест на земельный участок и имущество, расположенные на территории рынка «Никольский» в Алматы, которое принадлежало ТОО «Nikolsky Investment», где учредителем является Айдос Коспаев.

«Однако, в сентябре текущего года вышеуказанные обременения были сняты путем внесения ложной информации в базу НАО «Правительство для граждан». 5 октября имущество и участок стоимостью 2,2 млрд тенге переоформлены на подставных лиц с целью дальнейшей реализации иностранным инвесторам», - рассказали в АФМ.

Агентством установлены и задержаны трое ранее судимых за мошенничество, которым с санкции суда избрана мера пресечения «Содержание под стражей». При этом, установлен пособник в изготовлении поддельных правоустанавливающих документов, способствовавших отчуждению имущества. 

Расследование продолжается.

#АФМ #ОПГ #конфискация #Коспаев

Популярное

Все
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Работа по возврату активов будет продолжена
Когда цифры говорят сами за себя...
Торговля людьми – один из наиболее опасных видов преступлений
Тенденции деловой активности
Планы амбициозные, проблемы – с бородой
За чаем не скучаем
Золото в мировой экономике
Спецназ «Бүркіт» не отступает!
С четким алгоритмом проще достигнуть цели
Новобранцы бригады ПВО приняли присягу
Как защитить ребенка от рака?
«Серебро» – на первенстве планеты...
В Кызылорде отметили 35-летие областного этнокультурного объединения корейцев
...«Бронза» – на чемпионате Азии
Здесь витает дух Ахмета Жубанова
В Жаркенте открыт первый центр иппотерапии
И Дом культуры, и спортзал
Портрет, вдохновленный легендой
Пять побед в пяти финалах
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Деликатесы по скромной цене
Производство шоколада может прекратиться
Токаев поговорил по телефону с Трампом
Боксеры Казахстана гарантировали себе 8 медалей на чемпионате Азии
Казахский свадебный обряд внесли в список ЮНЕСКО
Жамбылские школьники показали лучшие знания по республике
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Вдохновлять собственным примером
Торговые ограничения в отношении Казахстана не имеют смысла – Даррен Спинк
«Незаконная концентрация ресурсов узким кругом лиц препятствовала развитию экономики» – генпрокурор
Гибридную электростанцию построят в Мангистау
Прорыв в дорожной сфере
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Токаев: «ООН нуждается в реформировании»
«Котико» для котиков с улицы
«Айсулу»: о времени, о людях, о себе
Пять миллиардов прослушиваний набрал ремикс Imanbek на трек Roses
Сбой произошел в работе мобильного интернета и связи Activ и Kcell
Неспешные технологии успеха
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Будем здесь учиться на хорошо и отлично
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Кызылординский рис: от поля до стола
Грустные думки аграрные
Экологическая акция «Сдавай пакет – спасай планету!» прошла в Петропавловске
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Глава государства посетил выставку сельхозтоваропроизводителей
В республике зарегистрировано более 40 тысяч человек, страдающих шизофренией

Читайте также

Более 7 тыс. сотовых абонентов Жамбылской области не получа…
Работа по возврату активов будет продолжена
Торговля людьми – один из наиболее опасных видов преступлен…
Авто с долгами на 85 млн тенге выявили в Туркестанской обла…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]