ОПГ Коспаева: АФМ не смогло конфисковать арестованное имущество

В сентябре обременения на подлежащее конфискации имущество Коспаева были сняты путем внесения ложной информации в базу НАО «Правительство для граждан»

Фото: пресс-служба КНБ РК

АФМ проводит расследование по факту незаконной реализации арестованного имущества, которое подлежит конфискации по приговору суда, передает Kazpravda.kz

В Агентстве напомнили, что ранее было окончено расследование в отношении ОПГ Коспаева по фактам рейдерского захвата ТОО AV-Construction», ТОО «Стекольный завод», ТОО «Шалкар 17», ТОО «Бахар-А» и других предприятий.

Сообщалось, что преступная группа длительное время держала в страхе предпринимателей города Алматы. Путем применения насилия и угроз ОПГ захватывала их имущество, отнимала доли в компаниях, занималась теневым бизнесом. В январе 2023 года 6 членов ОПГ находились в розыске. В сентябре того же года их этапировали в Казахстан. Организатор незаконного пересечения границы членами ОПГ Коспаева, которые сбежали в Кыргызстан, осужден на 2,5 года.

Для конфискации имущества судом был наложен арест на земельный участок и имущество, расположенные на территории рынка «Никольский» в Алматы, которое принадлежало ТОО «Nikolsky Investment», где учредителем является Айдос Коспаев.

«Однако, в сентябре текущего года вышеуказанные обременения были сняты путем внесения ложной информации в базу НАО «Правительство для граждан». 5 октября имущество и участок стоимостью 2,2 млрд тенге переоформлены на подставных лиц с целью дальнейшей реализации иностранным инвесторам», - рассказали в АФМ.

Агентством установлены и задержаны трое ранее судимых за мошенничество, которым с санкции суда избрана мера пресечения «Содержание под стражей». При этом, установлен пособник в изготовлении поддельных правоустанавливающих документов, способствовавших отчуждению имущества.

Расследование продолжается.