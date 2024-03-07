ОПГ во главе с директором мясокомбината подозревается в хищений субсидий на 3 млрд тенге

Коррупция
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Дана Аменова
Корреспондент

Департамент АФМ по Костанайской области завершил досудебное расследование по уголовному делу в отношении организованной группы под руководством директора мясоперерабатывающего предприятия ТОО "Beef Export Group", передает Kazpravda.kz   

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщается, группа граждан на протяжении длительного времени занималась хищением бюджетных денег, выделенных государством в качестве субсидий в рамках реализации Национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса РК», c причинением ущерба государству на сумму более 3 млрд тенге, из которых в ходе досудебного расследования возмещено 107 млн тенге, арестовано имущество подозреваемых на сумму 3,1 млрд тенге.

— Всего в преступную схему было вовлечено 49 человек, из которых 13 - члены организованной группы, которым инкриминируется присвоение субсидий, уклонение от уплаты налогов, незаконная предпринимательская деятельность, легализация имущества, добытого преступным путем, дача взятки сотрудникам и подделка документов. Руководитель организованной группы подозревается и в применении насильственных действий в отношении госслужащего, который проводил налоговую проверку деятельности его подконтрольной компании, — говорится в официальном сообщении.

Также по делу в качестве подозреваемых проходят руководители и представители 30-ти крестьянских хозяйств Костанайской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областей. Кроме того, в рамках досудебного расследования предъявлены подозрения 3 сотрудникам Управления сельского хозяйства акимата Костанайской области, совершившим пособничество в хищение денег и взяточничество.

В пресс-службе добавили, что 7 ветеринарным врачам предъявили обвинения в подделке документов, внесении в информационную систему заведомо ложной информации, а также получении незаконных вознаграждений.

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