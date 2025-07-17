Определены лучшие производители

Сделано в Казахстане
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Юлия Пулина
собственный корреспондент по области Ұлытау

Девять победителей из 75 участников определены по итогам состоявшегося в Жезказгане областного этапа республиканских конкурсов «Лучший товар Казахстана», «Алтын сапа», «Одно село – один продукт». Среди финалистов оказался и первый в регионе производитель мясных консервов из Жанааркинского района.

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Об этом мини-заводе немало говорилось в прошлом году, но открытие объекта по ряду причин откладывалось. И вот я – одна из первых покупателей продукции предпринимателя. На выбор в рамках областной выставки-конкурса были представлены три вида мясных консервов: тушенка из говядины, баранины и тушеные бараньи ребрышки.

Эта выставка стала первой для производителя. Участие в ней мясного перерабатывающего предприятия оказалось крайне важным в плане расширения рынка сбыта. Кстати, предприниматель достаточно успешно работает на экспорт – он уже поставляет мясо в одну из арабских стран, о чем сообщила замес­титель директора региональной палаты предпринимателей Маржан Жауен.

– Жанааркинский инвестиционный проект, стартовавший в прошлом году, развивается быстро, – отметила эксперт. Мясные консервы компания продает на локальном рынке и занимается экс­портом мяса. Это первое производство консервов из мяса в области вообще, так что интерес покупателей и представителей заинтересованных госорганов вполне понятен.

К слову, нынче подготовка к конкурсу отличалась от предыдущих.

– В 2024 году областной конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана» в Улытау не проходил, в этом году его провели благодаря поддержке областного акимата, – пояснила Маржан Абдра­шитовна. – Для каждого предпринимателя это важный шаг в развитии и площадка, где можно наладить деловые связи, показать товар лицом. Ну, а наша задача – найти и поддержать перспективные проекты.

Отбор на конкурс «Одно село – один продукт» («Бір ауыл – бір өнім») сделали выездным. Местные конкурсы проводились не только в райцентрах – возможность предоставили и фермерам, живущим в отдаленных селах. Причина проста: многие производители ранее отказывались приезжать из-за нехватки времени, финансовых затрат или отсутствия необходимых документов. Специалисты РПП «Атамекен» нашли возможность решить эти проблемы. Лучших в итоге пригласили на областной конкурс.

– На самом деле предприятий малого бизнеса в регионе очень много, особенно среди фермерских хозяйств, – рассказала Маржан Жауен. – Они хотели бы выйти на региональный рынок, и даже на республиканский, но для продажи товара есть требования. Необходимо доказать его соответствие стандартам качества и безопасности, оформить разрешительные документы. Мы на местах организовали меры поддержки. Задача – дать возможность развития всем представителям МСБ, чтобы в следующем году лучшие из них могли бы принять участие в областной выставке. Насколько я знаю, в республике мы первыми начали прак­тиковать выездные отборы.

Как итог экспонаты на конкурс «Лучший товар Казахстана» представили 38 бизнесменов, «Одно село – один продукт» – 37. Такая цифра для области – серьезный показатель.

Больше всего на выставке было представлено товаров пищевой и швейной промышленности. Это разнообразная молочная и мучная продукция, домашний текстиль, одежда в этническом стиле, сувениры. Свои товары также решили продемонстрировать ведущие предприятия промышленности – от деталей для горно-шахтного оборудования до производственных и автомобильных воздушных фильтров.

Как отметила директор региональной палаты предпринимателей области Улытау Гульмира Каженова, конкурсы «Лучший товар Казахстана», «Алтын сапа», «Одно село – один продукт» – это возможность для местного бизнеса заявить о своих достижениях и расширить каналы сбыта, увеличив охват потребителей.

Финалисты областного этапа конкурса представят область Улытау на республиканском уровне в Астане. В номинации «Лучшие товары производственного назначения» лучшими признаны ТОО «Kazakhmys Maintenance Services», ТОО «Казтехфильтр», а также TOO «Жезтемир Бетон-2». Победителями в номинации «Лучшие товары для населения» стали ИП «Алтаева А. Р.», ОО «Организация инвалидов «Taza Alem Bereke», ИП Байтасова. В номинации «Лучшие продовольственные товары» победу одержали ТОО «Uly Dala Co», ТОО «Сатпаевский завод минеральных и фруктовых вод» и ИП «БЕК» Хан тағамы».

#конкурс #Жезказган #сделано в Казахстане

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