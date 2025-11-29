Всего были разыграны 200 медалей: 36 золотых, 66 серебряных и 98 бронзовых, передает Kazpravda.kz

Фото: Минпросвещения РК

В Астане состоялось подведение итогов республиканской олимпиады для учащихся сельских школ по естественно-математическому направлению. В заключительном этапе приняли участие 475 школьников, по результатам которого 200 обучающихся стали победителями и призёрами.

Дипломом в номинации «Самый юный участник олимпиады» награжден семиклассник, участвующий за 9 класс, Имран Кусанов из Павлодарской области.

«Я учусь в 7 классе, но участвую в олимпиаде второй раз за 9 класс. Я мечтаю стать частью международного олимпийского резерва и выиграть золотую медаль для своей страны!» — поделился Имран.

По итогам командного зачёта обладателем Гран-при стала команда Мангистауской области.

Дипломом I степени в номинации «Лучшая олимпийская команда» награждена сборная Алматинской области. Диплома II степени удостоены команды Атырауской и Акмолинской областей, III степени — команды Кызылординской и Западно-Казахстанской областей.

Победителям вручены пять ректорских грантов ведущих отечественных вузов. Два гранта предоставлены Университетом имени Сулеймана Демиреля (SDU), один — Satbayev University, два — Карагандинским техническим университетом. Также всем учащимся 9-10 классов, обладателям дипломов I степени по предметам математика, физика и информатика, присуждены гранты Республиканской физико-математической школы города Алматы на обучение в 2025–2026 учебном году.

Кроме того, все участники заключительного этапа олимпиады зачисляются в республиканскую заочную школу «Дарын» для дальнейшей подготовки к предстоящим интеллектуальным мероприятиям. Обладатели дипломов I степени получат право участия в заключительном этапе республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам в марте 2026 года.

Организатором республиканской сельской олимпиады является РНПЦ «Дарын» при поддержке Министерства просвещения Республики Казахстан.

Республиканская олимпиада по общеобразовательным предметам для учащихся сельских школ проводится по 13 предметам естественно-математического и общественно-гуманитарного направлений и включает четыре этапа. В 2025–2026 учебном году в школьном этапе приняли участие около 125 тысяч учащихся. В финальный этап вышли порядка 1000 участников, из которых 475 приняли участие в олимпиаде по естественно-математическому направлению. Олимпиада по гуманитарным предметам пройдёт с 9 по 14 декабря в городе Астана.