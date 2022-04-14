Общество
Оптовые и розничные цены на продукты питания абсолютно бесконтрольны
Демченко Марина
корреспондент

К такому выводу пришли в Министерстве торговли и интеграции, проанализировав ценообразование в торговых сетях.

– Мониторингом не охвачен значительный пласт «теневой» торговли на торговых рынках страны. Ситуация с оптовыми и розничными ценами многие годы остается абсолютно без контроля. У нас же рыночная экономика… Торговая надбавка никем не контролируется, к тому же на некоторых крупных оптовых рынках действуют нерыночные механизмы формирования цен. Расплодились излишне «продуктивные» посредники в цепочке ценообразования, которые влияют на конечную стоимость для потребителя, – сообщил на брифинге в СЦК заместитель председателя Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Айдар Абилдабеков.

По его словам, выявлены случаи ограничений доступа на торговые рынки, когда администрации некоторых таких субъектов диктуют цены, обязывают приобретать товары только у своих посредников, устраивают дополнительные поборы с торговцев. И за все это расплачивается конечный потребитель.

Между тем, как подчеркнул зам­пред отраслевого комитета, рес­публиканская и региональные комиссии по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования продовольственных товаров не могут нагрянуть с проверкой без жалобы от юридических и физических лиц. В стране действует трехлетний мораторий на проверки малого и микробизнеса.

Однако торговые точки можно проверить и вне плана, вот только покупатели неохотно сообщают о фактах завышения цен. Айдар Абилдабеков призвал казахстанцев обращаться в акиматы, департаменты по защите конкуренции, которые имеют право привлекать к административной ответственности торговцев-нарушителей. К жалобе должен быть приложен кассовый чек, напомнил он.

Только за прошлую неделю, по его словам, выявлено 231 нарушение по фактам превышения торговой надбавки.

Как правило, в розничных магазинах, торговых сетях, являющихся субъектами среднего и крупного предпринимательства, торговые надбавки не превышают допустимого размера. Они делают поставки самостоятельно, производят форвардные закупки, поэтому могут устанавливать более низкие цены. А вот магазины у дома и мелкие рынки (малый и микробизнес) «накручивать» ценники порой и до 40% не стесняются.

Как пояснил Айдар Абилдабеков, на цены в этом году влияют одно­временно несколько факторов. По данным ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), в марте мировые цены достигли исторического максимума. В годовом выражении они выросли на 34%.

Только в марте текущего года рост составил 12,6%. Цены на растительные масла увеличились на 56,1%, зерновые – на 37,3%, молочные продукты – на 23,6%, сахар – на 22,6%.

Спикер отметил, что из-за санкций в отношении РФ и ответных мер России нарушены цепочки поставок продовольствия по всему миру. По мнению политиков и ведущих экономистов, рост цен на мировом рынке был неизбежен.

Кроме того, влияние оказывают и внутренние факторы. Причина роста цен на капусту и картофель в настоящее время – сезонность. С ней связано увеличение затрат на хранение, а также непосредственно сокращение запасов овощей. Свежая продукция из Узбекистана и Пакистана также служит основой для роста цен.

Удорожание кормов из-за засухи «подогрело» цены на говядину, куриное мясо, молочную продукцию и яйца. Повышение акцизов на ГСМ в 2021 году, небольшой рост тарифов на коммунальные услуги, подорожание сырья, удобрений, ветеринарных препаратов, логистики внесли свою лепту в повышение цен на социально значимые продовольственные товары.

Подорожание сахара обусловлено геополитической обстановкой, связанной с событиями в Украине и запретом экспорта «сладкого песка» из РФ. При этом на внутреннем рынке нет дефицита продовольствия, заверила директор департамента агропродовольственных рынков и переработки сельскохозяйственной продукции МСХ РК Назгуль Хатепова. По ее словам, обеспечение продуктами питания осуществляется в основном двумя способами: непосредственно через закупку социально значимых товаров в стабилизацион­ные фонды и финансирование торговых центров через льготное кредитование.

Кроме того, с сентября 2021 года применяются ограничительные меры на экспорт подсолнечного мас­ла и семян подсолнечника. Сегодня экспортная квота на подсолнечное масло составляет 114 тыс. тонн, на семена подсолнечника – 125 тыс. С января вступил в силу приказ о запрете на экспорт крупного и мелкого рогатого скота с территории республики. Он будет действовать в течение 6 месяцев.

– С января запрещен вывоз урожая картофеля и моркови. После того как мы удостоверились в наличии необходимых запасов картофеля и моркови на внутреннем рынке, эти запретные меры были заменены квотами. Сегодня квота на урожай картофеля составляет 144 тысячи тонн. В настоящее время наблюдается межсезонное повышение цен, но на внутреннем рынке запасов овощных культур достаточно, – сказала Назгуль Хатепова.

Что касается очередного ажиотажа вокруг капусты, то сегодня ее в рес­публике имеется около 20 тыс. тонн.

Уже на нынешней неделе фермеры Туркестанской области начнут собирать раннюю капусту. С учетом поступления на внутренний рынок свежего урожая ситуация по цене на данный продукт стабилизируется, полагают в Минсельхозе.

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