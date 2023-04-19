Оптовый канал распространения наркотиков выявлен в Павлодаре

Происшествия
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Кунапия Гульмира
корреспондент

По подозрению в распространении задержан 22-летний житель региона.

Фото: ДП Павлодарской области

Полиция Павлодарской области выявила местного жителя, подозреваемого в распространении крупной партии наркотиков посредством закладок, передает Kazpravda.kz.  

Как рассказали в Департаменте полиции Павлодарской области, для конспирации подозреваемый использовал псевдоним. А наркотики, расфасованные в небольшие свертки, размещал в тайниках на территории Павлодара.

У молодого человека обнаружены 5 свертков с порошкообразным веществом белого цвета.

В арендованной квартире задержанного полицейские изъяли пакеты с порошкообразным веществом, а также предметы, предназначенные для их расфасовки.

«По результатам экспертизы изъятое вещество является психостимулятором синтетического происхождения &-PVP общей массой более 1,4 килограмма, что является особо крупным размером», – говорится в сообщении.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливается причастность и других лиц к данному преступлению, – сообщил заместитель начальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов.

#Павлодар #наркотики

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