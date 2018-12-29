Опубликована полная версия интервью Назарбаева СМИ Казахстана

Президент
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Фото с сайта Президента РК
На Youtube-канале телеканала "Хабар 24" опубликовано полная версия интервью Президента Нурсултана Назарбаева представителям отечественных средств массовой информации, передает Kazpravda.kz.

В ходе встречи Нурсултан Назарбаев подвел итоги прошедших в этом году важных событий в стране и ответил на вопросы журналистов.

В частности, Президент Казахстана рассказал об основных результатах социально-экономического развития страны, подчеркнув важность продолжения реализации намеченных реформ и программ модернизации.

Глава государства отметил ключевые достижения Казахстана в сфере внешней политики, а также прокомментировал недавние кадровые перестановки и остановился на новых задачах, стоящих перед министерством иностранных дел.

Кроме того, Нурсултану Назарбаеву были заданы вопросы личного характера.

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