Опубликована полная версия интервью Назарбаева СМИ Казахстана

На Youtube-канале телеканала "Хабар 24" опубликовано полная версия интервью Президента Нурсултана Назарбаева представителям отечественных средств массовой информации, передает Kazpravda.kz.
В ходе встречи Нурсултан Назарбаев подвел итоги прошедших в этом году важных событий в стране и ответил на вопросы журналистов.
В частности, Президент Казахстана рассказал об основных результатах социально-экономического развития страны, подчеркнув важность продолжения реализации намеченных реформ и программ модернизации.
Глава государства отметил ключевые достижения Казахстана в сфере внешней политики, а также прокомментировал недавние кадровые перестановки и остановился на новых задачах, стоящих перед министерством иностранных дел.
Кроме того, Нурсултану Назарбаеву были заданы вопросы личного характера.