Организатора трех притонов задержали в Шымкенте

Общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Сотрудники УБОП в ходе спецоперации задержали жительницу Шымкента, занимавшуюся сводничеством, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz

Скриншот с видео t.me/POLICE_of_KZ

31-летняя женщина арендовала 3 квартиры на длительный срок для организации притона.

В них оказывали интимные услуги 10 девушек, одна из которых несовершеннолетняя. Они жительницы Шымкента, Тараза, Алматы и Костаная.

Кроме того, по месту жительства подозреваемой обнаружен мефедрон в крупном размере.

Проводится расследование по уголовным статьям «Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество» (часть 2) и «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере» (часть 3).

Женщина взята под стражу.

#задержание #полиция #Шымкент #проституция #притон

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