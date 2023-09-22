Почти полмиллиарда тенге дохода получило незаконное интернет-казино в Актобе

Ставки принимались от более 800 человек.

Фото: Kazpravda.kz

Департамент АФМ по Актюбинской области начал досудебное расследование в отношении трех организаторов незаконного игорного бизнеса в режиме онлайн, передает Kazpravda.kz.

Как рассказали в агентстве, организаторы через банковское приложение принимали ставки от игроков, которые получали разовый логин и пароль для сайтов, запрещенных на территории Казахстана.

Нарушители предоставляли игрокам услуги в виде азартных игр, с выдачей клиентам реального выигрыша, без соответствующей на то лицензии. Предварительная сумма оборота от незаконной деятельности составила 490 млн тенге, количество игроков – более 800 человек.

Одновременно проверяются факты вовлечения несовершеннолетних в незаконный игорный бизнес.

«По результатам проведенных обысков обнаружены и изъяты предметы, документы и деньги, касающиеся незаконной игорной деятельности. Проводится досудебное расследование», - добавили в ведомстве.



