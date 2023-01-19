Оружие и боеприпасы нашли в автомастерской в Кентау (видео)

Оружие и боеприпасы изъяли полицейские у работника автомастерской в городе Кентау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Туркестанской области установили жителя Кентау, который хранил огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

При обыске на его рабочем месте, в автомастерской, стражи порядка изъяли 2 охотничьих ружья, 2 травматических пистолета, 35 патронов к различным видам оружия, 1,5 кг пороха, гранату Ф-1 и взрывпакет.

«Проводится досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Назначены экспертизы. Подозреваемый взят под стражу», – сообщил заместитель начальника ДП области Курманбек Сахов.