Оружие и боеприпасы нашли в лесах Талгарского района

Фото: polisia.kz

В лесах Талгарского района полицейские обнаружили схрон с оружием и боеприпасами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК.

Как сообщается, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, в рамках ОПМ "Правопорядок", сотрудниками УКП ДП Алматинской области на территории Талгарского района, в лесу были обнаружены один газовый пистолет МЕ-8 Police и один травматический пистолет ОСА.

Вместе с тем, было изъято нарезное оружие ТОЗ калибра 5,6 мм, 3 гранаты ЛСГ, 3 гранаты светозвуковые и 15 патронов калибра 7,62 мм, а также бронежилет.

"Указанный факт зарегистрирован в полиции по признакам ч.3 ст. 287 УК РК "Незаконное хранение оружия". Назначены все необходимые экспертные исследования, проводятся следственные действия", – отметил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.