Осадки и похолодание прогнозируются в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прогноз погоды по Казахстану на ближайшие трое суток предоставили в РГП «Казгидромет», сообщает Kazpravda.kz

По данным метеослужбы, в предстоящие три дня на западе, севере, востоке республики погоду будут формировать атмосферные фронтальные разделы, ожидается снег с низовой метелью, в западных регионах прогнозируются осадки в виде дождя и снега, гололедные явления.

На юге страны погода будет без осадков, с комфортным температурным фоном. По РК прогнозируется туман, усиление ветра.

Ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью на западе до –8…–13°C, на севере, в центре до –13…–21°C, на востоке до –15…–30°C страны.