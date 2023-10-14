Осадки ожидаются в субботу на большей части территории Казахстана

Общество
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На большей части РК сохраняется неустойчивый характер погоды, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Казгидромет

Фото: Kazpravda.kz

«На юге, юго-востоке страны сильные осадки (дождь, снег). Лишь на юго-западе страны погода без осадков. По республике ожидаются порывистый ветер, в ночные и утренние часы туманы», - говорится в сообщении.

В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью около 0, днем +8+10.

В Алматы облачно с прояснением, ночью и в первой половине дня дождь. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3+5, днем +8+10.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2+4, днем +13+15.

В Акмолинской области днем на западе и севере дождь, ночью на севере небольшие осадки. Днем +7+12, ночью -3+2 (на севере +5).

В Алматинской области днем днем на юге и востоке, ночью на всей территории дождь, в горах снег. Днем +7+12, ночью +2+7.

В области Жетысу на юге, востоке, в горных районах временами ожидается ветер 30 метров в секунду и более, ожидается дождь, в горах возможен снег. Днем +5+10, ночью +14+19.

В Туркестанской области в горных районах ожидаются заморозки до -3, ночью в горах дождь с небольшим снегом. Днем +11+16, ночью 0+5.

В Западно-Казахстанской области ночью на севере и востоке дождь. Днем +10+15, ночью +2+7.

В Атырауской области на западе и севере осадки. Днем +2+7, ночью +5+10.

В Мангистауской области без осадков. Днем +13+18, ночью +5+10 (на востоке +2).

В Актюбинской области днем на севере дождь. Днем +7+12 (на юге +15), ночью 0+5 (на юге +8).

В Костанайской области на северной половине дождь с небольшим снегом. Днем +8+13, ночью 0+5.

В Северо-Казахстанской области днем дождь, ночью на севере и западе небольшие осадки. Днем +7+12, ночью +1+6.

В Павлодарской области днем на севере дождь. Днем +8+13, ночью -3+2.

В Карагандинской области на юге и востоке дождь. Днем +8+13 (на востоке +5), ночью -3+2 (юге +5).

В области Улытау ночью на востоке дождь. Днем +8+13, ночью -2+3.

В Восточно-Казахстанской области днем на всей территории, а ночью на западе, севере и в центре дождь со снегом. Днем +8+13 (на севере +5), ночью 0+5 (на юге +8).

В области Абай днем на всей территории, ночью на востоке, юге и в центре дождь со снегом. Днем +8+13, ночью 0+5 (на юге +8).

В Кызылординской области на севере ожидаются заморозки до -3, на севере туман. Днем +9+14, ночью 0+5.

В Жамбылской области в горных районах ожидаются заморозки до -3, днем на всей территории, ночью на севере и западе в горах дождь с небольшим снегом. Днем +8+13, ночью +4+9.

«В ближайшие трое суток на горных реках юго-востока и востока в связи с прогнозами осадков будут наблюдаться колебания водности», - предупредили синоптики.

#прогноз #погоды

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