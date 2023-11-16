Автостраховка для жителей Атырауской области станет дешевле

Банки и финансы
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Кунапия Гульмира
корреспондент

О том, на сколько снизится стоимость полиса автострахования в некоторых регионах, сообщили в АРРФР, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz

По информации агентства, в октябре утверждены поправочные коэффициенты на 2024 год для каждого региона.

Так, в Алматы страховка подешевеет на 18%, в Атырауской области на 29%. При этом повышение ожидается в 7 регионах, например, в Астане на 5%, Шымкенте –  на 9%, в Карагандинской и Улытауской области – без изменений.

Сейчас при определении размера страховой премии в расчет берется возраст водителя и стаж вождения, тип автотранспорта, срок его эксплуатации, регион регистрации автомобиля и аварийность водителя (скидки или надбавки за дисциплину водителя).

"Новый порядок определения стоимости автостраховки предполагает корректировку параметра региона регистрации транспортного средства путем применения к ним поправочных коэффициентов в зависимости от аварийности региона. Поправочные коэффициенты будут определяться ежегодно посредством автоматизированного расчета в единой базе данных по страхованию. При этом все действующие иные критерии, в том числе история вождения, сохраняются", – пояснили в АРРФР. 

Там же добавили, что такой подход направлен на обеспечение справедливой стоимости автостраховки и позволит своевременно актуализировать страховые премии по обязательному автострахованию.

Ранее агентством сообщалось, что с нового года ожидается снижение стоимости автостраховки в 11 регионах страны.

#регионы #выплаты #автострахование #аварайность

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