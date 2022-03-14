Статьи Оштрафован за свалки 14 марта 2022 г. 1:58 Азамат Сулейменов Экологи привлекли к административной ответственности заместителя акима Жанаозена. В 2021 году космический мониторинг, проведенный АО «НК «Қазақстан ғарыш сапары», выявил незаконные свалки в 103 точках Мангистауской области. Из них 38 относились к Жанаозену. Ликвидировано же было только четыре. Представители департамента экологии Мангистауской области и областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования встречались с заместителем акима Жанаозена, курирующим данный вопрос, с целью проведения разъяснительной работы. Чиновнику было рекомендовано в пределах своей компетенции организовать ликвидацию незаконных свалок. Но городской акимат так ничего и не сделал. «Заместитель акима Жанаозена несет ответственность за благоустройство города и близлежащих населенных пунктов в соответствии с должностной инструкцией. На сегодняшний день в действиях акимата выявлены нарушения требований пункта 2 статьи 344 Кодекса РК «Об административных правонарушениях». Иными словами, совершено нарушение экологических требований по управлению отходами», – сообщили в департаменте экологии Мангистауской области. Государственный экологический инспектор департамента возбудил административное дело в отношении заместителя городского акима. На чиновника наложен штраф в размере 100 месячных расчетных показателей (МРП), что в денежном выражении составляет 306 300 тенге.