Основной закон выражает идеалы и ценности общества

Елена Левкович
корреспондент отдела общества

В преддверии значимой даты в Астане прошла международная научно-прак­тическая конференция «Конс­титуция и государственность: диалог права и будущего», участие в которой приняли делегаты из 18 стран, в том чис­ле председатели конституционных судов и видные общественные деятели. В ходе двухдневной работы конференции ее участники обсудят такие вопросы, как совершенствование процессуального законодательства, активная цифровизация правоприменительной деятельности, реа­лизация принципа «Закон и Порядок», который основывается на конс­титуционных положениях.

Открыла первую сессию председатель Конституционного суда РК Эльвира Азимова, которая, поздравив присутствую­щих со столь важной вехой в истории Независимого Казахстана, отметила: на протяжении трех десятилетий принципы Конституции остаются непоколебимы – это верховенство закона, приоритет прав и свобод человека и гражданина.

– Конституция нашей страны выпол­няет не только юридическую, но и политическую и мировоззренческую функции. Именно они обеспечивают устойчивость политической жизни, согласованность общест­венных процессов и служат проч­ной основой для дальнейшего развития государства, – сказала она.

Эльвира Азимова особо подчеркнула: Основной закон не ограничивается закрепле­нием правовых норм. Он выражает идеалы и ценности казахстанского общества, опираясь на наши культурные и исторические традиции. Человек, его жизнь, права и свободы признаны высшей ценностью, и именно это положение составляет краеугольный камень современного конституционализма, обеспечивая баланс стабильности и динамичного развития в условиях глобальных вызовов.

Спикер уверена: Конституция – «живая материя», способная эволюционировать в ответ на изменения в обществе и оставаться актуальной в новых исторических условиях. Тому доказательством – конституционная реформа 2022 года, ставшая закономерным этапом на пути всесторонней модернизации и обновления политической системы Казахстана. Особое значение, по мнению председателя, имело восстановление Конституционного суда, который стал цент­ральным звеном в механизме защиты прав и свобод граждан.

С приветственным словом высту­пил министр юстиции Ерлан Сарсембаев.

– Конституция – это не только система институтов, но и сис­тема ценностей. Даже самый прогрессивный Основной закон обретает силу лишь тогда, когда становится частью повседневного сознания граждан. Конституция является частью культурного кода нации, она формирует ощущение общности, выступая в контексте современных вызовов как инструмент доверия, – обратился он к участникам конференции.

О важности конституционных реформ 2022 года говорили и иностранные гости. Так, замес­титель председателя Конституционного суда Республики Узбекистан Аскаржон Гафуров отметил, что, несмотря на то что казахстанский Конституционный суд был восстановлен совсем недавно, работа по этой линии ведется очень интенсивно, и уже принято немало значимых решений, помогающих реализовать нормы и принципы Конституции Казахстана.

