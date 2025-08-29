Основной закон выражает идеалы и ценности общества
11
В преддверии значимой даты в Астане прошла международная научно-практическая конференция «Конституция и государственность: диалог права и будущего», участие в которой приняли делегаты из 18 стран, в том числе председатели конституционных судов и видные общественные деятели. В ходе двухдневной работы конференции ее участники обсудят такие вопросы, как совершенствование процессуального законодательства, активная цифровизация правоприменительной деятельности, реализация принципа «Закон и Порядок», который основывается на конституционных положениях.