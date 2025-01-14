Основные условия соглашений об инвестициях рассмотрели в правительстве

Фото: пресс-служба правительства РК

Под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра состоялось заседание Совета по привлечению инвестиций​, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

На заседании инвестиционного штаба были рассмотрены и одобрены основные условия Соглашений об инвестициях, направленных на модернизацию ключевых предприятий, создание новых рабочих мест и развитие инновационных производств.

Одобрено заключение Соглашения об инвестициях с АО «Qarmet». За 2024 год компанией в рамках исполнения своих инвестиционных обязательств было вложено $1,3 млрд в модернизацию завода и развитие инфраструктуры для создания кластеров высокого передела. При этом в рамках долгосрочной стратегии, предприятие планирует направить $3,5 млрд на реализацию инвестиционных проектов до конца 2028 года. Модернизация завода АО «Qarmet» станет важным шагом в социально-экономическом развитии региона.

Кроме того, одобрено заключение Соглашения об инвестициях по строительству завода по производству ориентированно-стружечных и ламинированных древесно-стружечных плит ТОО «Ultradecor Trading Kazakhstan» в Северо-Казахстанской области. Реализация проекта создаст мультипликативный эффект развития обрабатывающей промышленности и принесет порядка 82 млрд тенге инвестиций в экономику.

Также был одобрен проект строительства водовода с каскадом гидроэлектростанций на реке Угам в Туркестанской области. Общий объем инвестиций в проект составляет порядка 190 млрд тенге. Цель проекта – обеспечить качественной питьевой водой около 1 млн. жителей Туркестанской области. Проект также направлен на покрытие дефицита электроэнергии в регионе, улучшение санитарно-гигиенических условий и общего качества жизни местного населения.

Данные инициативы демонстрируют уверенное развитие промышленного потенциала Казахстана, ориентированное на внедрение современных технологий, создание высокооплачиваемых рабочих мест и рост конкурентоспособности экономики страны.