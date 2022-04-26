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Основные задачи
Ася Петрова

Состоялась встреча министра информации и общественного развития Аскара Умарова с жителями района Талгар, представителями НПО и СМИ Алматинской области.

Глава МИОР рассказал о реализованных проектах, проделанной работе и об основных задачах министерства.

В первую очередь министр сделал акцент на необходимос­ти своевременной реализации регионального госинформзаказа в регионах с максимальным привлечением соответствующих СМИ.

Также Аскар Умаров подробно остановился на вопросах развития гражданского общества. В частности, поднял темы, касаю­щиеся финансирования НПО через реализацию социальных проектов в рамках государственного социального заказа, совершенствования законодательства по вопросам волонтерской деятельности, благотворительности, ГСЗ и грантов для НПО, дальнейшего развития волонтерского движения путем создания фронт-офисов волонтеров, грантового финансирования, а также учреж­дения Международной премии «Волонтер года».

Особое внимание было уделено государственным мерам по поддержке молодежи, таким, как проекты «Первое рабочее место» и Zhas Project, гранты «Тәуелсіздік ұрпақтары».

Важной частью программы поездки, как сообщает пресс-служба МИОР, стал брифинг для представителей средств массовой информации, а также личный прием граж­дан, в ходе которого были заданы актуальные вопросы по курируемым ведомством направлениям, волнующие население.

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