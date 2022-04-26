Свежий выпуск Основные задачи 26 апреля 2022 г. 0:33 Ася Петрова Состоялась встреча министра информации и общественного развития Аскара Умарова с жителями района Талгар, представителями НПО и СМИ Алматинской области. Глава МИОР рассказал о реализованных проектах, проделанной работе и об основных задачах министерства. В первую очередь министр сделал акцент на необходимости своевременной реализации регионального госинформзаказа в регионах с максимальным привлечением соответствующих СМИ. Также Аскар Умаров подробно остановился на вопросах развития гражданского общества. В частности, поднял темы, касающиеся финансирования НПО через реализацию социальных проектов в рамках государственного социального заказа, совершенствования законодательства по вопросам волонтерской деятельности, благотворительности, ГСЗ и грантов для НПО, дальнейшего развития волонтерского движения путем создания фронт-офисов волонтеров, грантового финансирования, а также учреждения Международной премии «Волонтер года». Особое внимание было уделено государственным мерам по поддержке молодежи, таким, как проекты «Первое рабочее место» и Zhas Project, гранты «Тәуелсіздік ұрпақтары». Важной частью программы поездки, как сообщает пресс-служба МИОР, стал брифинг для представителей средств массовой информации, а также личный прием граждан, в ходе которого были заданы актуальные вопросы по курируемым ведомством направлениям, волнующие население.