Особая миссия Статьи 24 января 2024 г. 1:00 15 Асет Сыздыков Министр внутренних дел поручил усилить работу по снижению численности преступлений и увеличению их раскрываемости. фото с сайта akorda.kz Глава МВД Ержан Саденов провел совещание с руководителями центрального аппарата, городских и районных подразделений полиции. Вначале министр рассказал о приоритетных задачах, которые накануне озвучил Президент страны Касым-Жомарт Токаев на коллегии ведомства. Напомним, Глава государства поручил ужесточить ответственность за семейно-бытовое насилие. Также он обратил внимание на обеспечение безопасности детей. В частности, указал на необходимость усилить профилактическую работу, в том числе совместно с руководством школ. В целом, по словам Президента, в стране назрела потребность в разработке единого закона в сфере профилактики правонарушений. Кроме того, он потребовал усилить борьбу с распространением наркотиков, поставить заслон киберпреступности и интернет-мошенничеству. Отдельно Глава государства коснулся модернизации полиции. Например, пришло время реализовать на практике ключевые принципы сервисной модели полиции. Также Президент поддержал предложение министра внутренних дел провести внеочередную аттестацию руководящего состава среднего звена в этом году. На совещании обсудили меры по исполнению поручений Главы государства. Заместители главы МВД подвели итоги работы за прошлый год, а также рассказали о приоритетах курируемых направлений и планах на 2024-й. Ержан Саденов в свою очередь подверг критике работу департаментов полиции, где замечен рост отдельных видов преступлений и снижена раскрываемость. Он напомнил коллегам и о предстоящей аттестации, отметив, что в текущем году министерство будет повышать качество кадров. – У нас особая миссия – защищать и охранять. Закон и порядок, атмосфера нулевой терпимости, принцип неотвратимости наказания должны быть в приоритете. Поэтому поручаю организовать системную работу нарядов, обеспечить постоянный эффект присутствия полиции, максимально охватив улицы, дворы, усилив профилактическую работу в школах и вузах, – отметил министр. Он также поручил начальникам территориальных департаментов полиции проводить личные приемы граждан, обеспечить соблюдение конституционных прав и сроков расследования, задействовать на миграционную линию все службы: патрульных, участковых, оперативников. В ходе заседания представлены назначенные новые руководители ряда служб и подразделений ОВД. Так, по согласованию с Администрацией Президента РК приказом министра внутренних дел для усиления службы на должность начальника департамента криминальной полиции МВД назначен полковник полиции Канат Нурмагамбетов. Последняя занимаемая им должность – начальник департамента по борьбе с организованной преступностью. На должность председателя КУИС назначен полковник юстиции Тенизжан Джанибеков, ранее занимавший должность начальника департамента уголовно-исполнительной системы по городу Шымкенту и Туркестанской области. Полковник полиции Саркытбай Кусаинов, ранее работавший заместителем начальника департамента по противодействию наркопреступности, назначен на должность начальника ДП области Жетысу. #полиция #МВД #поручения #преступления