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Асет Сыздыков

Министр внутренних дел поручил усилить работу по снижению численности преступлений и увеличению их раскрываемости.

фото с сайта akorda.kz

Глава МВД Ержан Саденов провел совещание с руководителями центрального аппарата, городских и районных подразделений полиции. Вначале министр рассказал о приоритетных задачах, которые накануне озвучил Президент страны Касым-Жомарт Токаев на коллегии ведомства.

Напомним, Глава государства поручил ужесточить ответственность за семейно-бытовое насилие. Также он обратил внимание на обеспечение безопасности детей. В частности, указал на необходимость усилить профилактическую работу, в том числе совместно с руководством школ. В целом, по словам Президента, в стране назрела потребность в разработке единого закона в сфере профилактики правонарушений. Кроме того, он потребовал усилить борьбу с распространением наркотиков, поставить заслон киберпреступности и интернет-мошенничеству.

Отдельно Глава государства коснулся модернизации полиции. Например, пришло время реализовать на практике ключевые принципы сервисной модели полиции. Также Президент поддержал предложение минист­ра внутренних дел провести вне­очередную аттестацию руководящего состава среднего звена в этом году.

На совещании обсудили меры по исполнению поручений Главы государства. Заместители главы МВД подвели итоги работы за прошлый год, а также рассказали о приоритетах курируемых направлений и планах на 2024-й.

Ержан Саденов в свою очередь подверг критике работу департаментов полиции, где замечен рост отдельных видов преступлений и снижена раскрываемость. Он напомнил коллегам и о предстоя­щей аттестации, отметив, что в текущем году министерство будет повышать качество кадров.

– У нас особая миссия – защищать и охранять. Закон и порядок, атмосфера нулевой терпимости, принцип неотвратимости наказания должны быть в прио­ритете. Поэтому поручаю организовать системную работу нарядов, обеспечить постоянный эффект присутствия полиции, максимально охватив улицы, дворы, усилив профилактическую работу в школах и вузах, – отметил министр.

Он также поручил начальникам территориальных департаментов полиции проводить личные приемы граждан, обеспечить соблюдение конституционных прав и сроков расследования, задействовать на миграционную линию все службы: патрульных, участковых, оперативников.

В ходе заседания представлены назначенные новые руководители ряда служб и подразделений ОВД. Так, по согласованию с Администрацией Президента РК приказом министра внутренних дел для усиления службы на долж­ность начальника департамента криминальной полиции МВД назначен полковник полиции Канат Нурмагамбетов. Последняя занимаемая им должность – начальник департамента по борьбе с организованной преступностью.

На должность председателя КУИС назначен полковник юстиции Тенизжан Джанибеков, ранее занимавший должность начальника департамента уголовно-исполнительной системы по городу Шымкенту и Туркестанской области. Полковник полиции Саркытбай Кусаинов, ранее работавший заместителем начальника департамента по противодействию наркопреступности, назначен на должность начальника ДП области Жетысу.

#полиция #МВД #поручения #преступления

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