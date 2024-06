Особенности национального цитирования

Год



Публикации



Нормализованная



средняя



цитируемость



позиция



коли­чество



позиция



число



2011–2015



82 из 218



5 332



198



0,71



2011



101 из 212



408



195



0,49



2015



75 из 215



1 701



173



0,80





Год



Количество



публикаций



Процент



процитированных

публикаций



2011



416



56,0



2012



750



45,2



2013



983



45,9



2014



1 413



37,0



2015



1 769



31,5



2016



1 803



15,6





Диапазон измерения импакт-



фактора



Количество



журналов



Количество статей



%



Рейтинг



журнала



выше 10



26



52



1,23



Очень высокий



>5–10



68



298



7,06



высокий



>1–5



851



2 135



50,62



средний



>0,5–1



284



926



21,95



низкий



>0–0,5



174



807



19,13



очень низкий





Это свидетельство включенности интеллектуального потенциала той или иной страны в мировой научный процесс, конкурентоспособности ее исследований, повышения обмена научной информацией, ведь наука, по большому счету, – достояние всего человечества. Для отечественной науки также важно быть частью глобального научного прогресса. И не случайно публикационная активность наших ученых предусматривается в принятой по инициативе Президента ­Нурсултана Назарбаева Государственной программе развития образования на 2016–2019 годы, правилах присвоения научных званий и степеней.За время независимости наука Казахстана добилась значительных успехов. Доступ наших ученых к зарубежным базам данных обеспечивает получение новейшей информации по любому направлению исследований. Сегодня мы знаем, в какой стране, в каких организациях ведутся научные работы в той или иной области знаний. Наряду с этим отмечается рост числа научных публикаций наших исследователей в рейтинговых зарубежных изданиях. Даже беглый просмотр списка научных трудов, опубликованных на этих ресурсах, дает весьма позитивное представление о национальной науке, которая по ряду позиций демонстрирует солидный международный уровень. Он прослеживается как во всестороннем характере исследований, так и в их значении для развития определенной области знания.Чтобы не быть голословным, приведу некоторые статистические данные библиометрического анализа комп­лекса казахстанских публикаций за 2011–2015 годы на информационных ресурсах базы Web of Science. Но прежде уточню, что оценка результатов научной деятельности опирается в основном на два базовых показателя: число научных публикаций и их цитируемость. По ним можно объективно оценить степень активности и продуктивности научных исследований.Источник: InCites (Thomson Reuters), по состоянию на 31.03.2017 г.Как видно из приведенной таблицы, количество публикаций ученых Казахстана и их цитируемость за последние 5 лет заметно выросли. Если в 2011 году среди более чем 200 стран Казахстан занимал по числу публикаций 101-е место, то к 2015 году по этому показателю мы заметно продвинулись и находимся на 75-м месте.О росте интереса к казахстанским пуб­ликациям свидетельствует и такой индикатор, как нормализованная средняя цитируемость. Если среднемировое значение этого показателя равно единице (1,0), то к 2015 году его уровень достиг 0,80. Значимо также то, что за последнее 5-летие 19 казахстанских научных статей по различным научным направлениям вошли в 1% самых высоко цитируемых в мире. При этом подчеркну, в вопросах цитирования есть определенные закономерности, то есть объективные условия, которые необходимо учитывать: публикации 5-летней давности имеют больше вероятности быть процитированными, чем недавно опубликованные труды. Кривая процитированных трудов растет с возрастанием срока давности публикаций.Источник: Web of Science Core Collection (Thomson Reuters), по состоянию на 31.03.2017 г.Исходя из сказанного выше, могу определенно заявить, что наши ученые не «лопухи», как их назвали в одной из республиканских газет, лучшие из них ведут свои исследования на высоком международном уровне.Вместе с тем я не хотел бы представлять положение в нашей науке только в радужных тонах. С такими показателями, как публикационная активность и цитируемость, которые в последнее время стали причиной для критических выступлений СМИ, непосредственно связано качество научных журналов, в которых публикуются отечественные ученые. Оно определяется так называемым импакт-фактором.Импакт-фактор журнала – объективный показатель. Никакой, даже самый авторитетный ученый не в состоянии повлиять на формирование импакт-фактора журнала – единственным способом влияния служат научная новизна и в целом высокий уровень представленных в издании исследований. Поэтому, как правило, публикация в рейтинговых журналах свидетельствует о реальном вкладе автора в науку, эффективности его исследования, высоком потенциале ученого. Чем выше импакт-фактор издания, тем более оно авторитетно и тем более тщательно там ведется отбор материалов для публикаций. К сожалению, ни один казахстанский журнал этими качествами не обладает. Ресурс Journal Citation Report содержит данные более чем о 12 тыс. научных журналах мира, но среди них нет отечественных изданий.Есть и еще одна субъективная проб­лема: наши ученые выбирают для опубликования своих исследований журналы с невысоким научным весом. Это видно из проведенного нами анализа. За 2011–2015 годы согласно классификационной шкале, используемой базой данных Journal Citation Reports, наши ученые опубликовались в 2 256 изданиях, включенных в базу данных Web of Science, в том числе в 1 403 журналах. При этом более 60% трудов появились в изданиях, для которых не подсчитывается импакт-фактор (материалы конференций, периодические издания), и журналах с низким и очень низким импакт-фактором. Хотя, конечно, это вовсе не означает, что в журнале с более низкой позицией в рейтинге мы не встретим хорошую статью. Но дело в том, что подобные издания для мирового научного сообщества интереса не представляют и высока вероятность того, что ценная публикация останется незамеченной.Источник: Web of Science Core Collection (Thomson Reuters), по состоянию на 31.03.2017 г.Еще один момент, который обращает на себя внимание. Требование обязательного наличия публикаций в международных рейтинговых изданиях привело к тому, что авторы научных работ выбирают менее затратные и удобные, то есть те, где отсутствует рецензирование, – так называемые «хищнические» журналы. Проблема «хищников» стала особенно актуальной в последние годы в связи с распространением недобросовестной издательской деятельности в мире научной литературы. Это характерно для многих стран. Публикация в таких журналах негативно сказывается на репутации как самого ученого, так и науки. Доля статей казахстанских авторов, опубликованных в недобросовестных журналах, составляет в Scopus – 32,2%, тогда как в Web of Science – 0,18% от общего количества публикаций за 2011–2015 годы.То есть наши ученые, соискатели должны быть разборчивыми, выбирая издание для публикации, – предварительно надо хотя бы познакомиться с его политикой и стратегией. Но главное здесь в том, чтобы в наших публикациях были заинтересованы солидные и авторитетные издания, а значит, и мировое научное сообщество. Именно такой подход выведет казахстанскую науку на требуемый международный уровень. Можно публиковаться где угодно, чтобы получить ученую степень и звание, но ведь не для этого Глава государства инициировал реформы в сфере науки, а бюджет финансирует научные исследования. Должна быть отдача.Как нам преодолеть это? На юбилейной сессии Национальной академии наук, прошедшей в Алматы 22 февраля, Президент Нурсултан Назарбаев говорил о том, что не менее половины научных статей казахстанских ученых должны публиковаться на английском языке. Это необходимо для вхождения страны в глобальное научное пространство. Важно правильно понять поставленную задачу, ибо это не прихоть, а объективная необходимость – нужно улучшать научный уровень, наукометрические показатели и репутацию журналов, выпускаемых на казахском или русском языках. А для дальнейшего продвижения наших исследований на мировой рынок научной информации существенную роль будут играть их переводные версии. Наличие англоязычной версии (эквивалента) национального журнала существенно повысит востребованность и научный авторитет журнала, хотя само по себе их не гарантирует.На мой взгляд, качество отечественных журналов и научный уровень публикуе­мых в них статей надо повышать через усиление требований к содержанию материалов, их редактированию, рецензированию, экспертной оценке, то есть перейти наконец к более тщательной, жесткой системе отбора научных трудов. С этим вопросом напрямую связана этическая политика и ответственность журнала, его редакционная стратегия. Редакции многих отечественных журналов не выдерживают издательских требований, нарушают периодичность выпусков, не соблюдают единую систему оформления статей. У них зачастую отсутствуют открытый доступ к публикациям в Интернете, онлайн-система подачи рукописей, рецензирования и экспертной оценки.Или такие «мелочи», которые определяют провинциальность большинства изданий и о которых даже неудобно говорить, – слабость авторских резюме, разночтения в написании фамилий и инициалов авторов и названий организаций, где ученые работают, отсутствие ссылок и тому подобное. Никогда и ни при каких обстоятельствах такие издания не могут претендовать на какие-либо меж­дународные рейтинги. Наша наука так и останется «наукой для себя», никому в мире неинтересной. Поэтому, считаю, эти вопросы надо поднимать, обсуждать громко и без стеснения.Кроме того, изучение и анализ положения дел в этой сфере заставляет озвучить ряд мер, которые нужно принять уже сейчас. Первое. Нам нужно создать ассоциацию редакторов и издателей научных изданий в форме, например, экспертно-консультативного совета, который отслеживал бы отечественные научные издания и способствовал повышению их конкурентоспособности. В сферу его деятельности должны войти следующие функции: создание учебно-консультационного центра, деятельность которого будет направлена на редакцион­ную подготовку научной периодики в соответствии с требования­ми международных информационных ресурсов, на обучение отечественных авторов по подготовке научных публикаций, организация агентства профессионального перевода и редактирования научных журналов и статей, выпуск переводных версий научных журналов в соответствии с требованиями международных информационных ресурсов. А также разработка единой веб-платформы для сайтов научных журналов в соответствии со стандартами международных информационных ресурсов, формирование единой базы «Рецензент», в которую будут включены авторитетные ученые из разных областей науки, разработка системы «Антипла­гиат» для проверки текстов рукописей на уникальность и наличие заимствований из других источников.Второе. Необходимо пересмотреть отдельные нормативные документы (ГОСТы системы СИБИД) в свете требований к журналам по международным стандартам.Третье. Организация конкурса на базе предлагаемой ассоциации с целью продвижения журналов в международные информационные системы.Четвертое. В некоторых странах ученых, которые публикуются в международных научных журналах с высоким импакт-фактором, имеют хорошие показатели цитирования, государство стимулирует, выплачивая им государственные стипендии на продолжение успешных исследований.Пятое. Разработать этические нормы для научных изданий, что должно привести редакционную политику к правилам поведения и наилучшей практике для редакторов журналов.Инструменты библиометрии при всех их неоспоримых достоинствах необходимо использовать не как абсолютные критерии, а как часть комплексной оценки. Наше государство создает очень широкие возможности для реализации научно-исследовательского потенциала, успешно развивает сотрудничество отечественной науки с зарубежными провайдерами, обладающими авторитетными информационными ресурсами, берет на себя львиную долю по оплате подписки на эти ресурсы. Поэтому оно вправе ожидать от ученых актуализации исследований, роста публикационной активности, а в итоге – выхода всей казахстанской науки на мировой уровень.