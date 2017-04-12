Особенности национального цитирования

Это свидетельство включенности интеллектуального потенциала той или иной страны в мировой научный процесс, конкурентоспособности ее исследований, повышения обмена научной информацией, ведь наука, по большому счету, – достояние всего человечества. Для отечественной науки также важно быть частью глобального научного прогресса. И не случайно публикационная активность наших ученых предусматривается в принятой по инициативе Президента Нурсултана Назарбаева Государственной программе развития образования на 2016–2019 годы, правилах присвоения научных званий и степеней.
За время независимости наука Казахстана добилась значительных успехов. Доступ наших ученых к зарубежным базам данных обеспечивает получение новейшей информации по любому направлению исследований. Сегодня мы знаем, в какой стране, в каких организациях ведутся научные работы в той или иной области знаний. Наряду с этим отмечается рост числа научных публикаций наших исследователей в рейтинговых зарубежных изданиях. Даже беглый просмотр списка научных трудов, опубликованных на этих ресурсах, дает весьма позитивное представление о национальной науке, которая по ряду позиций демонстрирует солидный международный уровень. Он прослеживается как во всестороннем характере исследований, так и в их значении для развития определенной области знания.
Чтобы не быть голословным, приведу некоторые статистические данные библиометрического анализа комплекса казахстанских публикаций за 2011–2015 годы на информационных ресурсах базы Web of Science. Но прежде уточню, что оценка результатов научной деятельности опирается в основном на два базовых показателя: число научных публикаций и их цитируемость. По ним можно объективно оценить степень активности и продуктивности научных исследований. Позиция Казахстана по количеству публикаций и нормализованной средней цитируемости
Источник: InCites (Thomson Reuters), по состоянию на 31.03.2017 г.
| Год
| Публикации
| Нормализованная
средняя
цитируемость
| позиция
| количество
| позиция
| число
| 2011–2015
| 82 из 218
| 5 332
| 198
| 0,71
| 2011
| 101 из 212
| 408
| 195
| 0,49
| 2015
| 75 из 215
| 1 701
| 173
| 0,80
Как видно из приведенной таблицы, количество публикаций ученых Казахстана и их цитируемость за последние 5 лет заметно выросли. Если в 2011 году среди более чем 200 стран Казахстан занимал по числу публикаций 101-е место, то к 2015 году по этому показателю мы заметно продвинулись и находимся на 75-м месте.
О росте интереса к казахстанским публикациям свидетельствует и такой индикатор, как нормализованная средняя цитируемость. Если среднемировое значение этого показателя равно единице (1,0), то к 2015 году его уровень достиг 0,80. Значимо также то, что за последнее 5-летие 19 казахстанских научных статей по различным научным направлениям вошли в 1% самых высоко цитируемых в мире. При этом подчеркну, в вопросах цитирования есть определенные закономерности, то есть объективные условия, которые необходимо учитывать: публикации 5-летней давности имеют больше вероятности быть процитированными, чем недавно опубликованные труды. Кривая процитированных трудов растет с возрастанием срока давности публикаций. Динамика количества казахстанских процитированных публикаций
Источник: Web of Science Core Collection (Thomson Reuters), по состоянию на 31.03.2017 г.
| Год
| Количество
публикаций
| Процент
процитированных
публикаций
| 2011
| 416
| 56,0
| 2012
| 750
| 45,2
| 2013
| 983
| 45,9
| 2014
| 1 413
| 37,0
| 2015
| 1 769
| 31,5
| 2016
| 1 803
| 15,6
Исходя из сказанного выше, могу определенно заявить, что наши ученые не «лопухи», как их назвали в одной из республиканских газет, лучшие из них ведут свои исследования на высоком международном уровне.
Вместе с тем я не хотел бы представлять положение в нашей науке только в радужных тонах. С такими показателями, как публикационная активность и цитируемость, которые в последнее время стали причиной для критических выступлений СМИ, непосредственно связано качество научных журналов, в которых публикуются отечественные ученые. Оно определяется так называемым импакт-фактором.
Импакт-фактор журнала – объективный показатель. Никакой, даже самый авторитетный ученый не в состоянии повлиять на формирование импакт-фактора журнала – единственным способом влияния служат научная новизна и в целом высокий уровень представленных в издании исследований. Поэтому, как правило, публикация в рейтинговых журналах свидетельствует о реальном вкладе автора в науку, эффективности его исследования, высоком потенциале ученого. Чем выше импакт-фактор издания, тем более оно авторитетно и тем более тщательно там ведется отбор материалов для публикаций. К сожалению, ни один казахстанский журнал этими качествами не обладает. Ресурс Journal Citation Report содержит данные более чем о 12 тыс. научных журналах мира, но среди них нет отечественных изданий.
Есть и еще одна субъективная проблема: наши ученые выбирают для опубликования своих исследований журналы с невысоким научным весом. Это видно из проведенного нами анализа. За 2011–2015 годы согласно классификационной шкале, используемой базой данных Journal Citation Reports, наши ученые опубликовались в 2 256 изданиях, включенных в базу данных Web of Science, в том числе в 1 403 журналах. При этом более 60% трудов появились в изданиях, для которых не подсчитывается импакт-фактор (материалы конференций, периодические издания), и журналах с низким и очень низким импакт-фактором. Хотя, конечно, это вовсе не означает, что в журнале с более низкой позицией в рейтинге мы не встретим хорошую статью. Но дело в том, что подобные издания для мирового научного сообщества интереса не представляют и высока вероятность того, что ценная публикация останется незамеченной.Распределение журналов с казахстанскими публикациями по значению их импакт-фактора
Источник: Web of Science Core Collection (Thomson Reuters), по состоянию на 31.03.2017 г.
| Диапазон измерения импакт-
фактора
| Количество
журналов
| Количество статей
| %
| Рейтинг
журнала
| выше 10
| 26
| 52
| 1,23
| Очень высокий
| >5–10
| 68
| 298
| 7,06
| высокий
| >1–5
| 851
| 2 135
| 50,62
| средний
| >0,5–1
| 284
| 926
| 21,95
| низкий
| >0–0,5
| 174
| 807
| 19,13
| очень низкий
Еще один момент, который обращает на себя внимание. Требование обязательного наличия публикаций в международных рейтинговых изданиях привело к тому, что авторы научных работ выбирают менее затратные и удобные, то есть те, где отсутствует рецензирование, – так называемые «хищнические» журналы. Проблема «хищников» стала особенно актуальной в последние годы в связи с распространением недобросовестной издательской деятельности в мире научной литературы. Это характерно для многих стран. Публикация в таких журналах негативно сказывается на репутации как самого ученого, так и науки. Доля статей казахстанских авторов, опубликованных в недобросовестных журналах, составляет в Scopus – 32,2%, тогда как в Web of Science – 0,18% от общего количества публикаций за 2011–2015 годы.
То есть наши ученые, соискатели должны быть разборчивыми, выбирая издание для публикации, – предварительно надо хотя бы познакомиться с его политикой и стратегией. Но главное здесь в том, чтобы в наших публикациях были заинтересованы солидные и авторитетные издания, а значит, и мировое научное сообщество. Именно такой подход выведет казахстанскую науку на требуемый международный уровень. Можно публиковаться где угодно, чтобы получить ученую степень и звание, но ведь не для этого Глава государства инициировал реформы в сфере науки, а бюджет финансирует научные исследования. Должна быть отдача.
Как нам преодолеть это? На юбилейной сессии Национальной академии наук, прошедшей в Алматы 22 февраля, Президент Нурсултан Назарбаев говорил о том, что не менее половины научных статей казахстанских ученых должны публиковаться на английском языке. Это необходимо для вхождения страны в глобальное научное пространство. Важно правильно понять поставленную задачу, ибо это не прихоть, а объективная необходимость – нужно улучшать научный уровень, наукометрические показатели и репутацию журналов, выпускаемых на казахском или русском языках. А для дальнейшего продвижения наших исследований на мировой рынок научной информации существенную роль будут играть их переводные версии. Наличие англоязычной версии (эквивалента) национального журнала существенно повысит востребованность и научный авторитет журнала, хотя само по себе их не гарантирует.
На мой взгляд, качество отечественных журналов и научный уровень публикуемых в них статей надо повышать через усиление требований к содержанию материалов, их редактированию, рецензированию, экспертной оценке, то есть перейти наконец к более тщательной, жесткой системе отбора научных трудов. С этим вопросом напрямую связана этическая политика и ответственность журнала, его редакционная стратегия. Редакции многих отечественных журналов не выдерживают издательских требований, нарушают периодичность выпусков, не соблюдают единую систему оформления статей. У них зачастую отсутствуют открытый доступ к публикациям в Интернете, онлайн-система подачи рукописей, рецензирования и экспертной оценки.
Или такие «мелочи», которые определяют провинциальность большинства изданий и о которых даже неудобно говорить, – слабость авторских резюме, разночтения в написании фамилий и инициалов авторов и названий организаций, где ученые работают, отсутствие ссылок и тому подобное. Никогда и ни при каких обстоятельствах такие издания не могут претендовать на какие-либо международные рейтинги. Наша наука так и останется «наукой для себя», никому в мире неинтересной. Поэтому, считаю, эти вопросы надо поднимать, обсуждать громко и без стеснения.
Кроме того, изучение и анализ положения дел в этой сфере заставляет озвучить ряд мер, которые нужно принять уже сейчас. Первое. Нам нужно создать ассоциацию редакторов и издателей научных изданий в форме, например, экспертно-консультативного совета, который отслеживал бы отечественные научные издания и способствовал повышению их конкурентоспособности. В сферу его деятельности должны войти следующие функции: создание учебно-консультационного центра, деятельность которого будет направлена на редакционную подготовку научной периодики в соответствии с требованиями международных информационных ресурсов, на обучение отечественных авторов по подготовке научных публикаций, организация агентства профессионального перевода и редактирования научных журналов и статей, выпуск переводных версий научных журналов в соответствии с требованиями международных информационных ресурсов. А также разработка единой веб-платформы для сайтов научных журналов в соответствии со стандартами международных информационных ресурсов, формирование единой базы «Рецензент», в которую будут включены авторитетные ученые из разных областей науки, разработка системы «Антиплагиат» для проверки текстов рукописей на уникальность и наличие заимствований из других источников.
Второе. Необходимо пересмотреть отдельные нормативные документы (ГОСТы системы СИБИД) в свете требований к журналам по международным стандартам.
Третье. Организация конкурса на базе предлагаемой ассоциации с целью продвижения журналов в международные информационные системы.
Четвертое. В некоторых странах ученых, которые публикуются в международных научных журналах с высоким импакт-фактором, имеют хорошие показатели цитирования, государство стимулирует, выплачивая им государственные стипендии на продолжение успешных исследований.
Пятое. Разработать этические нормы для научных изданий, что должно привести редакционную политику к правилам поведения и наилучшей практике для редакторов журналов.
Инструменты библиометрии при всех их неоспоримых достоинствах необходимо использовать не как абсолютные критерии, а как часть комплексной оценки. Наше государство создает очень широкие возможности для реализации научно-исследовательского потенциала, успешно развивает сотрудничество отечественной науки с зарубежными провайдерами, обладающими авторитетными информационными ресурсами, берет на себя львиную долю по оплате подписки на эти ресурсы. Поэтому оно вправе ожидать от ученых актуализации исследований, роста публикационной активности, а в итоге – выхода всей казахстанской науки на мировой уровень.