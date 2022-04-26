Особенности новой конституционной реформы в Казахстане разобрал эксперт

Распоряжением Президента от 29 марта 2022 года создана Рабочая группа по выработке предложений о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан. И уже 22 апреля на заседании с участием Главы государства членами группы было доложено о подготовленных предложениях.

Касым-Жомарт Токаев принял решение направить проект закона с подготовленными предложениями в Конституционный совет.

В третью, действующую за годы независимости, Конституцию 1995 года уже вносились многочис­ленные изменения. Особенность новой конституционной реформы в том, что она проходит в период значительных преобразований как в стране, так и на глобальном уровне в условиях мирового кризиса, процесса переформатирования модели глобальной безопасности, корректировки мировой экономической и политической систем. В этой ситуа­ции для ответа на внутриполитические и внешнеполитические вызовы Казахстан выбрал путь разумных демократических реформ, использования потенциа­ла справедливости и наращивания народной инициативы.

Что концептуально нового содержится в представленном законопроекте?

В нем прежде всего реализуются положения из мартовского Послания Главы государства народу и некоторые дополнительные предложения, поднимаемые в обществе; происходит определенная корректировка в системе разделения властей; сохраняется институт президентства, но без некоторых прав Президента и его родственников. Избранный Президент юриди­чески и фактически обретает статус представителя всего народа. На период осуществления своих полномочий он не будет состоять в политической партии, что должно способствовать равноправию всех партий, прекращению неизбежной политической монополии партии, членом которой был бы Президент.

Предложено включить в Конституцию и норму, что «близкие родственники Президента Рес­публики Казахстан не вправе занимать долж­ности полити­ческих государственных служащих, руководителей субъектов квазигосударственного сектора». Эта норма должна способствовать утверждению равноправия граж­дан и юридических лиц, справедливости в ведении бизнеса, распределении госзаказов, исключению возможнос­ти возникновения экономических монополий, различных замаскированных преференций определенным юридическим лицам.

Усиливается Парламент, особенно его нижняя палата – Мажилис, где появится примерно 30% депутатов (как было сказано в Послании), которые избираются по территориальным округам, не по партийным спискам, и могут быть отозваны избирателями. При этом важно, что эти депутаты будут представлять все регионы Казахстана, и ответственны они не перед избравшими их съездами партий, прошедших в Парламент, а непосредственно перед гражданами. Сочетание пропорциональной и мажоритарной систем приведет к росту активности депутатов. Кроме того, изменения законодательства о партиях приведут к изменению партийного состава Мажилиса Парламента. Основная ответственность за принятие законов переносится на Мажилис, а Сенат становится палатой, их одобряющей. Мажилис получает право преодоления – при необходимости – неодобрения Сената, в Конституции появляется юридический механизм для этого.

В Сенате, кроме представителей от регионов, избираемых собраниями депутатов местных маслихатов, появляется группа представителей от всего народа Казахстана – пять депутатов, назначаемых Президентом по предложению Ассамблеи народа Казахстана, а также пять депутатов, назначаемых Президентом для гармонизации и учета различных социальных интересов. При этом каждая из палат получает дополнительные полномочия по формированию высших, более сильных государственных органов. Например, Сенат получает право согласования назначаемых Президентом председателей Конституционного суда, Высшего судебного совета, председателя и двух членов Высшей аудиторской палаты.

Конституционные законы, регулирующие наиболее важные правоотношения, будут приниматься на совместных заседаниях палат Парламента. При принятии этих законов для более внимательного и всестороннего их обсуждения, как и при принятии изменений и дополнений в Конституцию, вводится обязательность не менее двух чтений. В Конституцию предлагается включить также юридический механизм преодоления Парламентом возражений Президента по конституционным законам. В итоге активность, сила и ответственность Парламента возрастут.

Повышаются ответственность и потенциал активности Правительства. Оно, в частности, получает новое право внесения в Парламент законопроектов «в целях оперативного реагирования на условия, создающие угрозу жизни и здоровью населения, конституционному строю, охране общественного порядка, экономической безопасности страны», которые подлежат рассмотрению немедленно на совместном заседании палат Парламента. После внесения в Парламент таких законопроектов Правительство получит право «принимать под свою ответственность временные нормативные правовые акты, имею­щие силу закона», действующие «до вступления в силу принятых Парламентом законов или до непринятия Парламентом законов». Это право значительно повышает возможности Правительства и Парламента оперативно реагировать на кризисные ситуации и их профилактику.

В условиях повышения роли и силы Правительства и Парламента возникла возможность воссоз­дания Конституционного суда, о чем было заявлено в Послании Президента народу Казахстана. Существовавший в начале 1990-х годов Конституционный суд имел право отменять законы, постановления Верховного совета, указы Президента, постановления Кабинета министров. В него имели право обращаться граждане за защитой своих конституционных прав. Этот достаточно сильный орган конституционного контро­ля не вписывался в систему суперпрезидентской республики и был в 1995 году заменен более «мягким» Конституционным советом, который в основном проверял на конституционность проекты законов и давал толкование отдельных норм Конституции по обращениям в него узкого круга субъектов.

Предлагается воссоздать Конституционный суд и расширить круг тех, кто может в него обратиться: это в первую очередь граждане (по поводу проверки нормативных правовых актов Рес­публики Казахстан, непосредственно затрагивающих их права, в соответствии с конституционным законом), а также Генерального прокурора и Уполномоченного по правам человека по проверке нормативных правовых актов Республики Казахстан.

Конституционный суд, состоя­щий из 11 судей, назначаемых на шесть лет, предложено формировать следующим образом: Председателя назначает Президент по согласованию с Сенатом, кроме этого, Президент назначает четырех судей и шесть судей – Парламент, по три судьи Мажилис и Сенат. Это должно обеспечить определенный баланс в новом, существенно важном государственном органе, который, учитывая значение Конституции в системе законодательства, становится высшим судебным органом по защите Конституции и объективно – в системе судебной власти. В то же время он не будет вторгаться в компетенцию судов общей и иной специальной юрисдикции при рассмотрении ими конкретных судебных дел. Верховный суд остается высшим судебным органов по рассмотрению конкретных индивидуальных дел, споров граждан, юридических лиц.

Конституционный же суд будет занимать нишу судебного макрорегулирования – рассмотрения на соответствие Конституции норм законов и подзаконных актов. Пос­ле введения Конституционного суда сфера реального конституционного контроля расширится и в полной мере распространится на действующее законодательство. При выявлении неконституционности нормативных актов или их частей Конституционный суд отменяет такие акты или их нормы. Никто не вправе отменить или изменить постановление Конституционного суда, за исключением самого этого органа в предусмот­ренных в конституционном законе случаях.

Рабочая группа предложила ввес­ти статью, регламентирующую компетенцию и правовое положение уполномоченного по правам человека. Уполномоченный «содействует восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина, способствует продвижению прав и свобод человека и гражданина». В своей деятельности он независим и неподотчетен каким-либо государственным органам и долж­ностным лицам, а его правовое положение и организация работы определяются конституционным законом. Введение в Конституцию Конституционного суда и уполномоченного по правам человека существенно дополнит и усилит правозащитные механизмы в стране.

В законопроекте также отмечаются заслуги Первого Президента Республики Казахстан, подчеркивается, что его статус «как Основателя независимого Казахстана» является неизменным. Учитывая, что Конституционный суд – юридический орган, норма о том, что Первый Президент является пожизненным членом Конституционного совета, утратит силу с прекращением деятельности этого органа после создания Конституционного суда.

Существенное значение имеет также изменение редакции пункта 3 статьи 6 Конституции. Прежде в этой статье было записано: «Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы находятся в государственной собственности». Теперь эта норма изменена: «Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственнос­ти осуществляет государство». Новая формулировка повышает ответственность должностных лиц и государственных органов за экологические и социальные составляющие договоров с нед­ропользователями, в том числе с зарубежными инвесторами. Эта норма потребует корректировки законодательства и не исключает в перспективе возможности учас­тия народа в той или иной форме в получении доходов или иных благ от продажи и эксплуатации природных ресурсов.

Предлагается также изменить порядок назначения акимов облас­тей, городов республиканского значения и столицы. Президент будет назначать их при согласии собрания депутатов маслихатов, расположенных на территории области, или в городе республиканского значения, в столице соответственно. Депутаты будут выбирать из двух кандидатур, предложенных Президентом. Поддержанный ими кандидат будет назначаться Президентом.

Таким образом, предусмотренные конституционной реформой коррекция системы разделения властей, укрепление правозащитных механизмов и новые шаги в сторону демократизации и ограничения монополий в сфере политики и экономики, введение в Конституцию институтов Конституционного суда и уполномоченного по правам человека свидетельствуют о дальнейшем продвижении реформ в сторону формирования сильного правового и демократического государства.