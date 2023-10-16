Особенные старты сильных людей

К этой дате в Астане столичные общественные организации инвалидов провели турнир по боулингу, в котором участвовали шесть команд – более пятидесяти человек.

– До пандемии пять лет подряд проводили различные турниры. Теперь снова захотели возродить их, – рассказал о событии председатель ОО «Молодежное общество инвалидов» Мурат Абдумомынов. – Сначала думаем провести соревнование на городском уровне, затем на республиканском, а пос­ле, возможно, дорасти и до международного. Такие мероприятия пропагандируют здоровый образ жизни. Мы хотим еще раз показать, что наш город является одним из прекрасных городов мира благодаря людям, которые в нем живут.

Также организаторы планируют проводить соревнования ежеквартально, включать со временем другие виды спорта.

Среди команд с нарушением слуха, зрения и ментальными расстройствами первое место заняли ребята из общественного объединения New Life.