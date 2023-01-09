Мать и четверо детей отравились газом в Атырауской области

В Атырауской области 5 человек отравились природным газом, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

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9 января в 07:30 от скорой помощи поступило сообщение о жителях одного из жилых домов Атырау, отравившихся природным газом.

"По прибытии сотрудники ДЧС Атырауской области установили, что из-за оставленной на кухне включенной газовой плиты 5 человек, в том числе хозяйка дома 1980 года рождения и ее дети 2013, 2014, 2016, 2019 годов рождения, отравились природным газом. Скорая доставила их в областную детскую больницу", – говорится в сообщении департамента.

Сейчас состояние детей стабильное, они уже находятся дома. Причина отравления выясняется.