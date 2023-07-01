Осторожно комары! Как не заразиться малярией на отдыхе

Поездки, Общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В разгар сезона отпусков в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК рассказали, как казахстанцам уберечься от заражения малярией, сообщает Kazpravda.kz.

Фото: pixabay.com

Малярия – трансмиссивная протозойная инфекция. Ее специфическими симптомами являются повторные приступы лихорадки, увеличение печени и селезенки, анемия. Диагноз подтверждается при обнаружении малярийного плазмодия в мазке или толстой капле крови и серологической диагностикой.

Заболеваемость встречается до 99% случаев в Африке, до 50% – в Юго-Восточной Азии, до 71% – в восточном Средиземноморье и до 65% – в западной части Тихого океана и вызывается P. falciparum. В американском регионе до 75% случаев болезни вызывается возбудителем вида P. Vivax.

В Казахстане преимущественно регистрируются завозные случаи малярии, местных не зафиксировано.

Специфический переносчик – комар рода Anopheles (более 400 видов), который и является окончательным хозяином возбудителя инфекции. Человек является лишь промежуточным хозяином.

Механизм передачи малярии – через укус комарами, от матери к плоду (встречается редко), при родах (встречается редко) и при переливании крови. Заразиться от человека напрямую при случайном контакте (например, сидя рядом, при рукопожатии, поцелуях и так далее) невозможно. Комары активны вечером и ночью.

Продолжительность инкубационного периода – от 8 суток до 3 месяцев, зависит от вида возбудителя: 3-дневная – 10-21 день (иногда 6-13 месяцев), тропическая – 8-16 дней (иногда месяц при переливании крови), 4-дневная — 21-40 дней, овале-малярия – 2-16 дней (редко до 2 лет).

Особенности проявления малярии 

У новорожденных и детей первого года жизни при малярии нет озноба и типичной периодичности приступов. Конечности холодные и синюшные, нет выраженной потливости, хотя температура тела высокая. Возможны отказ от приема пищи, рвота, судороги, боли в животе и диарея. Увеличены печень и селезенка, выражена ранняя анемия.

Очень тяжело протекает малярия у беременных, с частым развитием осложнений. Летальность по сравнению с небеременными выше в 10 раз. При заболевании матери в первом триместре характерно значительное повышение риска абортов и гибели плода. Возможно внутриутробное заражение, ведущее к задержкам развития и клинико-лабораторным признакам малярии у новорожденного.

Профилактика малярии

1. Своевременное обращение за медицинской помощью. Если начать лечение позже, чем через 24 часа после появления клинических симптомов, тропическая малярия может привести к летальному исходу.

2. Нанесение на кожу или одежду репеллентов от насекомых.

3. Использование во время сна противомоскитных сеток.

4. Использование противомоскитной спирали – наиболее известного вида инсектицидных испарителей.

5. Использование аэрозольных спреев для уничтожения летающих насекомых.

6. В период активности переносчиков может помочь защитная одежда.

7. Туристам в палаточных лагерях нужно сочетать использование противомоскитных репеллентов и сеток.

#Минздрав #заболевание #КСЭК #малярия

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