Осужден экс-заместитель председателя Антикора Максат Кожабаев

Он требовал 120 тыс. долларов США за обещание исключить особо тяжкую статью и освободить обвиняемого, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на суд Шымкента

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По информации суда Шымкента, Кожабаев обвинялся в хищении чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения в особо крупном размере.

Второй фигурант дела Г. обвинялся в подстрекательстве к даче взятки в особо крупном размере и в хищении чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Судом установлено, что Кожабаев, являясь должностным лицом правоохранительного органа, узнал, что Ж. готов заплатить за помощь в освобождении своего родственника, находящегося под стражей. В сговоре с Г., Кожабаев передал через него ложную информацию, что он может исключить особо тяжкую уголовную статью и освободить обвиняемого. Стоимость услуги он оценил в 120 тыс. долл. США.

В свою очередь, Г., действуя с единым умыслом с Кожабаевым., подстрекая Ж. к даче взятки должностному лицу, путем обмана и злоупотребления доверием, 5 декабря 2021 года получил 20 тыс. долл. США, а 29 января 2022 года оставшуюся сумму в размере 100 тыс. долл. США и передал их Кожабаеву.

Сообщается, что прокурор просил признать экс-заместителя председателя Агентства РК по противодействию коррупции виновным и назначить ему 5 лет лишения свободы. Г. – 8 лет лишения свободы (по совокупности преступлений).

Суд признал Кожабаева виновным по п.2 ч.4 ст.190 УК и назначил ему наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы. Г. признан виновным по ч.4 ст.28, ч.4 ст.367 и по п.2 ч.4 ст.190 УК, и по совокупности уголовных правонарушений ему окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет 1 месяц.

"В качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание Кожабаева, суд принял во внимание наличие на иждивении малолетних детей, отягчающим обстоятельством – нарушение принятой им присяги.

В качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание Г., суд принял во внимание полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию тяжкого уголовного правонарушения, наличие на его иждивении малолетних детей, признав данные обстоятельства исключительными. Обстоятельств, отягчающих его уголовную ответственность и наказание, не установлено", – рассказали в суде.

Ранее сообщалось о том, что КНБ задержал Максата Кожабаева.​​​