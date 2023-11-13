Осужден экс-заместитель председателя Антикора Максат Кожабаев

Происшествия
544
Кунапия Гульмира
корреспондент

Он требовал 120 тыс. долларов США за обещание исключить особо тяжкую статью и освободить обвиняемого, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на суд Шымкента

Фото:gov.kz

По информации суда Шымкента, Кожабаев обвинялся в хищении чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения в особо крупном размере.

Второй фигурант дела Г. обвинялся в подстрекательстве к даче взятки в особо крупном размере и в хищении чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Судом установлено, что Кожабаев, являясь должностным лицом правоохранительного органа, узнал, что Ж. готов заплатить за помощь в освобождении своего родственника, находящегося под стражей. В сговоре с Г., Кожабаев передал через него ложную информацию, что он может исключить особо тяжкую уголовную статью и освободить обвиняемого. Стоимость услуги он оценил в 120 тыс. долл. США.

В свою очередь, Г., действуя с единым умыслом с Кожабаевым., подстрекая Ж. к даче взятки должностному лицу, путем обмана и злоупотребления доверием, 5 декабря 2021 года получил 20 тыс. долл. США, а 29 января 2022 года оставшуюся сумму в размере 100 тыс. долл. США и передал их Кожабаеву.

Сообщается, что прокурор просил признать экс-заместителя председателя Агентства РК по противодействию коррупции виновным и назначить ему 5 лет лишения свободы. Г. – 8 лет лишения свободы (по совокупности преступлений).

Суд признал Кожабаева виновным по п.2 ч.4 ст.190 УК и назначил ему наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы. Г. признан виновным по ч.4 ст.28, ч.4 ст.367 и по п.2 ч.4 ст.190 УК, и по совокупности уголовных правонарушений ему окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет 1 месяц. 

"В качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание Кожабаева, суд принял во внимание наличие на иждивении малолетних детей, отягчающим обстоятельством – нарушение принятой им присяги.

В качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание Г., суд принял во внимание полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию тяжкого уголовного правонарушения, наличие на его иждивении малолетних детей, признав данные обстоятельства исключительными. Обстоятельств, отягчающих его уголовную ответственность и наказание, не установлено", – рассказали в суде.

Ранее сообщалось о том, что КНБ задержал Максата Кожабаева.​​​

#мошенничество #приговор #Антикор #КН

Популярное

Все
Баха, поправляйся!
Музей советского прошлого
Родиться в городе, чтобы жить в деревне
Что они там курят?
В Казахстане появятся медсестры – доктора наук
Молоко «в запое»
Сто способов отъема денег
Все начиналось с каравана
Под крышей дома своего
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
А началось все с песен Абая
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Они совсем молодые...Плакали... Но суд был непреклонным
Войлок – дело тонкое
В Казахстане дан старт акции «Ваш участковый»
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Ерлан Карин выступил на генеральной конференции ЮНЕСКО
Спецвыплата для работающих во вредных условиях труда: что предлагает Минтруда
90-летие Союза художников отметили международной выставкой в Алматы
Новые возможности для отечественных экспортеров
Глава МИД Израиля пообещал помочь с эвакуацией казахстанцев из Газы
Кто станет второй ракеткой в Казахстане?
Токаев подписал закон о ратификации соглашения между Казахстаном и ВОЗ
СМИ: достигнуто соглашение об обмене палестинцев в тюрьмах Израиля на 100 заложников ХАМАС
Что нужно знать о территориальной обороне
О приближении сроков по окончанию легализации иностранных авто напомнили в МВД
Посевы опийного мака в 2022 году в Афганистане увеличились на 32 процента
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Спорт споткнулся о тендер?
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Один день из жизни страны
«Плохиш» казахского кино
В Казахстане посчитали население
Сколько этносов проживает в Казахстане
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев

Читайте также

Женщина толкнула мужчину под колеса фуры в Алматинской обла…
Военнослужащий погиб после случайного выстрела сослуживца в…
Двойной тендер
10 краснокнижных птиц изъяли у жителя Шымкента

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]