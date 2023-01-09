КНБ задержал бывшего зампреда Антикоррупционной службы
Общество
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Комитет национальной безопасности Казахстана задержал бывшего заместителя председателя Агентства РК по противодействию коррупции Максата Кожабаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.
«9 января Комитетом национальной безопасности в рамках досудебного расследования по подозрению в совершении коррупционного правонарушения задержан бывший высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов М. Кожабаев», – говорится в пресс-релизе ведомства.
Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
Иная информация в интересах следствия не разглашается.