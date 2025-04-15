Они перечисляли зарплату людям, не работавшим в сфере образования

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В результате работы по обеспечению законности в сфере образования Антикоррупционной службой пресечены факты системной коррупции в Туркестанской области, сообщает Kazpravda.kz

Так, Сарыагашским районным судом оглашен приговор в отношении руководителей районного отдела образования Майрихова Б., Усипбекова Н., Акатова Д. и 8 бухгалтеров. Они признаны виновными в хищении бюджетных средств в сумме 550 млн тенге путем их перечисления в качестве заработной платы лицам, фактически не работавшим в сфере образования.

Акатов и Майрихов осуждены к 7 годам, а Усипбеков – к 2 годам лишения свободы.

Этим же приговором бухгалтеры осуждены к различным наказаниям в виде лишения свободы, лишения свободы условно и ограничения свободы.

Кроме того, осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе, а также определенные должности в финансовых организациях сроком от 5 до 10 лет.

Судебный акт в законную силу не вступил, добавили в Антикоре.

В январе сообщалось, что почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области.