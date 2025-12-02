Практико-ориентированный формат

Как рассказали в областном управлении образования, совре­менные технологии и искусственный интеллект, став частью учебного процесса, помогают преподавателям в организации занятий, а учащимся ссузов – эффективно осваивать материал. Виртуальные лаборатории и интерактивные инструменты дают возможность отрабатывать практические навыки, делая обу­чение более увлекательным.

Так, в Актюбинском высшем политехническом колледже с этого учебного года студенты начали использовать технологии ИИ. Благодаря им в лаборатории был создан робот, который разговаривает на казахском языке и предоставляет информацию о мероприятиях колледжа. Совместно с преподавателями учащиеся разработали интерактивную иллюминацию, которая демонстрирует историю ссуза и привлекает внимание к экологическим проблемам.

В Хромтауском высшем горно-техническом колледже открылся современный центр компетенций, который меняет подход к профессиональному обучению в горнодобывающей отрасли. Центр включает VR-лабораторию и лабораторию горных машин и комплексов, где студенты могут отрабатывать профессиональные навыки и моделировать работу на шахтах и производственных площадках. Использование виртуальной реальности позволяет безопасно и эффективно осваивать сложные процессы прямо в учебной аудитории.

В Актюбинском автомобильно-дорожном колледже инструменты искусственного интеллекта внед­рены в программу обучения по полиграфии: молодежь создает макеты и разрабатывает дизайн, используя ИИ для оптимизации процессов и повышения качества проектов. Также в колледже появилась мастерская по ремонту электромобилей, где учащиеся осваивают современные технологии обслуживания и ремонта экологически чистого транспорта.

Внедрение современных технологий и появление мастерских в колледжах региона делает обучение практико‑ориентированным и приближает образовательный процесс к требованиям современного производства. На этом фоне особого внимания заслуживает опыт ссуза, о котором пойдет дальше речь.

Цифровые нативы меняют образование

В Европейском высшем колледже экономики, бизнеса и права искусственный интеллект стал частью повседневной учебной жизни.

Учредитель колледжа Талгат Туремуратов рассказывает, что каждый педагог ежедневно работает с цифровыми инструмен­тами, с ChatGPT, DeepSeek и другими сервисами, отслеживает образовательные тренды, подбирает материалы и готовит занятия. По его словам, запрещать студентам пользоваться ИИ – все равно, что запрещать Интернет, и потому здесь учат не избегать новых технологий, а грамотно применять их в учебе.

В колледже уверены, что студент должен уметь формулировать запросы, критически оценивать полученную информацию и использовать ИИ как партнера в обучении.

– Когда-то мы пользовались энциклопедиями, поисковиком Google, и это казалось прорывом. Так вот ChatGPT – просто следую­щий этап развития инструмен­тов, которыми мы облегчаем обучение и поиск информации, – говорит Талгат Туремуратов.

В его кабинете на полке стоит биопротез, который разработали учащиеся второго курса. У гостей эта деталь неизменно вызывает удивление, тогда как сами авторы проекта уже почти не обращают на нее внимания. Для них это всего лишь одна из первых удачных работ, с которой начинался их путь в инженерии.

Сейчас 17–18-летние IT‑новаторы работают над проектом, который в колледже называют одним из самых смелых: созданием голографического педагога на базе ИИ. Учащиеся 3–4-х курсов уже разработали программную платформу, загрузили все необходимые модули и занимаются визуальной частью – тем, как будет выглядеть проекция.

Речь идет не о плоском изображении на экране, а о полноценном 3D‑пространстве, где виртуальный преподаватель сможет имитировать движение, вести урок и взаимодействовать со студентами в реальном времени.

– Такое решение обеспечивает абсолютную объективность, ведь голограмма не отдает предпочтений, не завышает и не занижает оценки. Будут оцениваться исключительно знания учащихся, – продолжает Талгат Туремуратов, выступающий основным инициатором идей.

Будущие специалисты IT‑технологий работают как настоящая команда. Одни пишут коды, другие тестируют, третьи моделируют поведение системы. Здесь считают важным, чтобы учащиеся создавали реальные проекты. Взять, к примеру, ту же бионическую руку, которую учащиеся собрали и протестировали как возможную замену ручного протеза. Работа выполнена на основе робототехнических решений и алгоритмов ИИ. В колледже говорят, что готовы сотрудничать с учеными, если проект заинтересует профессионалов.

Четвертый этаж ссуза полностью отдан под лаборатории искусственного интеллекта. Здесь занимаются кибербезопасностью, 3D‑моделированием, VR‑разработками, геймификацией и созданием игр. Колледж располагает внушительной базой 3D‑принтеров – от обычных до фотополимерных, позволяющих печатать как небольшие детали, так и крупные элементы.

Талгат Туремуратов раскрывает еще одну из самых амбициозных задумок колледжа: создание первого экспериментального беспилотника «Сункар». Его разрабатывает второкурсник Вадим Губер. Программист в данный момент работает над задачей обеспечить, чтобы летательный аппарат смог преодолеть до 90 км без топлива.

– Мы делаем это не для себя, а для государства. Чтобы Казах­стан меньше зависел от импортных технологий, – отмечает учредитель ссуза.

Особое внимание уделяется и безопасности цифрового пространства. Колледж выстраивает сотрудничество с прокуратурой и департаментом полиции. Учащиеся участвуют в изучении схем кибермошенничества, тес­тируют программные решения, работают с оборудованием, имитирующим колл‑центры. Их задача – выявлять схемы прес­тупников и находить способы противодействия. К слову, недавно совместная работа помогла выйти на след группы мошенников, чей центр находился в городе Днепре (Украина). Полиция вручила колледжу благодарность, подтвердив, что выбранное направление правильное.

Преподаватели колледжа – недавние выпускники вузов. Они смогли зажечь в ребятах интерес и воодушевить их на новые проекты.

Как признаются будущие технари, для них роботы перестали быть диковинкой. «Собрать андроида уже не проблема, с такой работой и пятиклассник справится», – улыбаются ребята. Главное – правильно запрограммировать его.

Первый робот‑собака и робот‑­гуманоид встречают гостей колледжа в фойе, их собрали в прошлом году. За прошедшее время совершенствовалась их программа, и сегодня один из роботов уже играет в баскетбол, шахматы и способен поддерживать диалог. Он рассказывает историю о нападении ­Наполеона так подробно, будто читает полноценную лекцию. Управляет им, конечно, человек, но уровень взаимодейст­вия впечатляет даже тех, кто давно работает с технологиями.

Восемнадцатилетний Адил Ахметов – один из разработчиков гуманоида. Молодой человек признается, что в школе любил только один предмет – информатику. Сегодня он один из самых целеустремленных студентов колледжа. Почти весь день проводит в лаборатории, работая над своими проектами и помогая другим.

А еще Адил увлечен 3D‑печатью. Он создает пластиковые детали для любого оборудования. В фотополимерной лаборатории студент печатает медицинские модели, среди которых – зубные протезы и стоматологические изделия. Часть из них уже тес­тируется для использования в реальных клиниках.

– Сломалась, к примеру, деталь в блендере, и техника просто стоит, потому что нужную запчасть невозможно найти. А у нас есть 3D‑принтер, и мы легко распечатаем запаску, – разъясняет Адил.

Одним из самых впечатляющих его проектов стала модель астронавта, которую 3D‑принтер создавал почти две недели. Ее показывают на презентациях колледжа как символ возможностей современной инженерии. Кроме того, студент разработал медальон со встроенным NFC‑модулем, способный выполнять оплату и переводить пользователя по разным цифровым ссылкам.

Помимо инженерных разработок, учащиеся колледжа активно показывают свои навыки на профессиональных соревнованиях. Третьекурсник Кирилл Нечипоренко, например, готовится к чемпионату WorldSkills по администрированию сетей. Он изучает уязвимости инфраструктур. Проект был признан лучшим на соревновании между колледжами.

Успехи учащихся продолжаются и в других направлениях. Сокурс­ник Кирилла Жанторе Избасар выиграл областной чемпионат WorldSkills по кибербезо­пасности. Задание, рассчитанное на восемь часов, он выполнил за двадцать минут: взломал сеть, выстроил оборону и заблокировал доступ другим участникам. Теперь Жанторе выступит на рес­публиканском уровне. А Жансая Исамады заняла первое место в чемпионате по разработке мобильных приложений.

Колледж активно развивает свои лаборатории и проекты при поддержке местных органов власти, включая акима области Асхата Шахарова. И это, конечно, помогает внедрять новые технологии и реализовывать амбициозные инженерные инициативы студентов.

Компетенции выпускников ссуза привлекают внимание не только внутри страны, но и за ее пределами. Троих студентов-айтишников, к примеру, пригласили на бесплатное обучение в университет Нью-Йорка, что стало признанием их таланта и подтверждением высокого уровня подготовки.

Колледж активно расширяет международное сотрудничество. В ближайшее время планируется заключить меморандум с крупной корпорацией Китая, которая готова проспонсировать оснащение лаборатории ссуза по направлению DeepSeek. Предварительное соглашение уже было заключено между учебным учреждением и посольством КНР. Одновременно развиваются связи с Калифорнийским университетом. В рамках программы академической мобильности и обмена опытом учащиеся и преподаватели колледжа смогут пройти обучение в стенах иностранного вуза.

По словам Талгата Туремуратова, инструменты ИИ колледж старается внедрять не только в IT‑специальности. Он рассматривает возможности применения ИИ в таких направлениях, как бухгалтерия, юриспруденция и оценка имущества, справедливо считая, что новые технологии смогут значительно улучшить работу будущих специалистов.