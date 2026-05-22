Быть разносторонне развитым и честным

Статьи,Қазақ тілі
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Таков девиз таразца Риналя Рахматуллина

фото из личного архива

Имя редактора телеканала Jambyl, активиста регионального татаро-башкирского этнокультурного объединения «Айнуры», все чаще звучит там, где речь заходит о сохранении и развитии языков.

Сегодня Риналь помимо родного татарского языка, на котором говорит дома, с недавнего времени стал вновь практиковать английский, который изучал в студенческие годы. Как признался мой собеседник, сегодня его переполняет радость, что усилия в университете были потрачены не зря, и он может использовать язык Байрона во благо себе. Но самое важное – он активно использует и казахский. Этот факт Риналь считает еще одним своим личным достижением, ведь в современном мире, когда все границы условны, знание языков открывает широкие горизонты. Так, по признанию тележурналиста, свободное владение государственным языком позволило узнать больше о культуре и традициях казахского народа, значительно облегчило взаимопонимание с коллегами, дало возможность правильно задавать вопросы, лучше осваивать изучаемую тему да и в целом добиваться большего результата. На собственном примере редактор телеканала Jambyl доказывает, что владение языком дает возможность как для личностного, так и профессионального роста.

– Казахский язык в моей жизни появился достаточно рано, – вспоминает Риналь Рахматуллин. – В детстве дедушка часто брал меня с собой в поездки по городу, встречался с разными людьми и разговаривал с ними по-казахски. И я у него понемногу учился. Поскольку дома мы говорили на родном языке, мне не составило большого труда выучить язык Абая.

Его изучение у молодежного лидера началось, как и у большинства, в школе. Значительную помощь в освоении и понимании предмета оказали одноклассники и друзья. Но все же, по его мнению, ключевую роль сыграло знание родного языка, который входит в группу тюркских языков.

– Сегодня, помимо друзей, оттачивать казахскую речь мне помогают коллеги. А для меня знание казахского языка, тем более на юге страны, где его использует подавляющее большинство, – это необходимость и норма жизни, – говорит активист АНК.

В свою очередь он помогает родственникам. Тем более что ему нравится сам учебный процесс, в ходе которого, обучая других, он закрепляет и свои знания. Тем, кто только учит язык, он советует больше читать казахские тексты, прислушиваться к тому, как формулируют свои мысли носители языка, и, конечно, не бояться ошибаться.

По словам тележурналиста, лично у него больших трудностей с изу­чением казахского языка никогда не возникало. А первыми дос­тижениями на пути к овладению языком стали дипломы победителя и призовые места в школьных олимпиадах городского и областного масштабов. Были и минуты славы в различных студенческих конкурсах, в том числе на городских Абаевских чтениях, которые дали Риналю Рахматуллину огромный опыт выступления на публике. В 2020 году жамбылский тележурналист был удостоен денежной премии конкурса «Тіл жанашыры» в номинации «Тіл шебері».

– Меня радует, что есть возможность расширять горизонты применения своих языковых знаний, и самое главное – быть полезным обществу. Я имею в виду то, что меня видят и читают в соцсетях представители других этносов, и, возможно, для многих из них мой пример является доказательством того, что нет ничего невозможного и что выучить язык способен каждый, – отмечает он.

Риналь Рахматуллин считает, что сегодня владеет государственным языком на достаточно высоком уровне. В его трудовой деятельности даже был период, когда он вел уроки в школе на казахском языке. Но, как признался мой собеседник, он продолжает совершенствовать свои знания, ведь язык подобен живому организму, который постоянно развивается. С каждым годом в казахскую лексику внедряются все больше новых слов, и ему, как журналисту, важно знать и понимать, какие новшества и изменения вносятся.

– Одно из моих любимых казахских выражений – «жігіт сегіз қырлы, бір сырлы болу керек», что в переводе на русский язык означает «парень должен многое уметь, быть разносторонне развитым и честным», – говорит Риналь. – Оно звучит будто девиз, которому я стараюсь следовать.

По признанию моего собеседника, в силу своей большой загруженности основной и общественной работой свободного времени практически не остается. Но все же, когда удается выкроить ценные минуты для себя, он предпочитает изучать что-то новое, смотреть познавательные фильмы, а также читать художественную литературу в жанрах фэнтези и научной фантастики.

Говоря о литературе на казахском языке, он сразу вспоминает трилогию Ильяса Есенберлина «Көшпенділер» («Кочевники»). Что касается казахских фильмов, то среди понравившихся – «Менің атым Қожа», «Ангел в тюбетейке», «Наш любимый доктор» и «Аким». Несмотря на то что три последних он смотрел на русском языке, в них, по словам моего собеседника, хорошо показаны особенности казахской культуры, обычаи и традиции. Риналь также предпочитает слушать песни с глубоким смыслом.

– Для меня номер один в списке – песня «Атамекен» Ескендира Хасангалиева. Впервые я услышал ее во время учебы на военной кафедре в университете. Она была нашей строевой песней. Это очень красивое патриотическое музыкальное произведение, которое останется со мной на всю жизнь, – говорит он.

Помимо всего, ему нравится слушать кюи. В числе его любимых – «Балбырауын» и «Адай» Курмангазы, а также «Ерке сылқым» Абдимомына Желдибаева.

#общество #қазақ тілі #изучение #государственный язык

