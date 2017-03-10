Освобожден от должности ректор Академии правоохранительных органов при Генпрокуратуре РК

Политика
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Фото с сайта express-k.kz
Распоряжением Главы государства Улан Байжанов освобожден от должности ректора Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Улан Сапарович Байжанов в 1980 году окончил Казахский государственный университет им. Кирова по специальности "Правоведение".
1980–1983 годы – старший юрисконсульт КП "КазГУград";
1983–1987 годы – начальник отдела РО "Казкнига" Госкомиздата Казахской ССР;
1987–1991 годы – инструктор, заместитель заведующего юридическим отделом, заведующий отделом административных органов, заведующий государственно-правовым отделом Алматинского горисполкома;
1991–1995 годы – начальник Управления юстиции Алматы, член коллегии Министерства юстиции РК;
1997–1999 годы – вице-президент ОАО "Казахтелеком";
1999–2002 годы – вице-министр Министерства государственных доходов РК;
В начале 2003 года приступил к работе в системе АО "НК "КазМунайГаз", работал на таких должностях как исполнительный директор по правовому обеспечению АО "НК "КазМунайГаз", заместитель генерального директора по правовому обеспечению ЗАО "МНК "КазМунайТениз";
2003–2005 годы – президент АО "КазМунайГазКонсалтинг";
2005–2007 годы – руководитель аппарата президента АО НК "КазМунайГаз";
2007–2008 годы – вице-президент по поддержке бизнеса и правовому обеспечению АО "НК "КазМунайГаз";
2009–2011 годы – председатель Совета директоров АО "Тау-Кен Самрук", управляющий директор в АО "Самрук-Казына", курировал блок горно-промышленных активов;
2011–2012 годы – руководитель аппарата Генеральной прокуратуры РК;
С августа 2015 года – ректор Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК.

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