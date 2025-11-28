Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Введение прямой выборнос­ти сельских акимов пять лет назад стало одним из важных элементов комплексной программы общественно-политических реформ, реализуемых Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Это решение, которое напрямую затронуло интересы всех сельчан (а это почти 40% населения страны), укрепило вектор на устойчивое демократическое развитие Казахстана, способствовало качественной трансформации политической системы, более широкому вовлечению граждан в управление государством.

– Главная цель введения выборности сельских акимов зак­лючалась в том, чтобы «вдохнуть жизнь» в низовой уровень управления, сделать его ближе к населению и создать ту самую «лестницу политичес­кой модернизации», о которой многие годы говорили теоретики реформ. Это шаг к постепенному расширению политической конкуренции, созданию устойчивого местного лидерства и формированию нового типа управленцев – таких, которые проходят не кабинетный, а общественный фильтр легитимации, – отмечает главный эксперт по работе с регионами Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Борис Поломарчук. – Сегодня у местных лидеров появился реальный шанс «вырасти снизу», через прямое доверие людей. Это уже сам по себе огромный положительный эффект реформы. В систему управления поступает «свежая кровь», появляются новые лица, которые раньше бы просто не дошли до принятия решений. По сути, выборность стала каналом входа в политику для молодых, амбициозных и независимых управленцев. Она выявляет лидеров, формирует новую волну профессионалов, создает социальный лифт.

Выборность, по мнению экс­перта КИСИ, в целом оказывает положительное влияние на кадровую политику. Во-первых, региональные руководители уже начинают рассматривать успешных сельских акимов как будущий управленческий резерв для районов и городов областного значения. Во-вторых, конкуренция растет, а значит, у глав местных администраций усиливается мотивация работать эффективно, быть заметным, учиться.

В целом, считает он, сам факт появления выборных акимов уже обеспечивает устойчивый позитивный эффект. Система управления становится более открытой, конкурентной и восприимчивой к новым кадрам.

Более того, подчеркивает Борис Поломарчук, выборность формирует новую политичес­кую культуру внутри регионов. Люди начали оценивать кандидатов по конкретным делам, программам, социальному капиталу. Впервые за долгие годы управление на низовом уровне стало предметом обсуждений, споров, дебатов, что означает – местные сообщества становятся более зрелыми и активными.

Вместе с тем, как обращает внимание эксперт, практика показывает более сложную картину. С одной стороны, выборы действительно запустили важные изменения: люди получили возможность влиять на то, кто будет управлять их поселением. С другой стороны, имеют место определенные вызовы: от кадровой текучки до нехватки полномочий у изб­ранных руководителей.

– Мировой опыт показывает, что выборность низовых руководителей всегда сопровождается периодом адаптации. Главное здесь – не останавливать процесс и вовремя корректировать его механизмы, – подчеркивает эксперт.

С точки зрения дальнейшего усиления и повышения эффективности реформы Борис Поломарчук выделил несколько направлений и вызовов, над которыми необходимо поработать, чтобы усилить потенциал института выборности сельских акимов и повысить доверие граждан к этой реформе.

Во-первых, как считает экс­перт, необходимо дать избранным акимам бóльшие полномочия и финансовую базу. Пока баланс между исполнительной и представительной властью на региональном уровне, а также механизмы бюджетного распределения еще продолжают выстраиваться, и сельские акимы многие ключевые вопросы решать самостоятельно не могут.

Во-вторых, важно усилить административный потенциал аппаратов.

– Выборный аким не справится в одиночку, если вокруг нет компетентной команды. Обучение, стандартизация процессов, цифровизация процедур – все это может стать важным фактором успеха реформы, – считает эксперт КИСИ.

В-третьих, необходимо соз­дать понятные правила взаимодействия между уровнями власти. Сегодня, подчеркивает Борис Поломарчук, слишком многое зависит от отношений между районным и сельским акимами, и нужны четкие стандарты подотчетности и распределения компетенций.

В-четвертых, важно уделять внимание дальнейшему развитию политической культуры на местах. Как отмечает эксперт: люди сейчас «выбирают как могут», и это нормально. Но если смотреть в долгосрочной перспективе, то нужны образовательные проекты, дебаты, открытые обсуждения, площадки для участия населения.

– Без преувеличения можно сказать, что выборность акимов – это ключевой элемент политической модернизации, инициированной Президентом Касым-Жомартом Токаевым. И дело не только в демократичес­кой процедуре как таковой. Эта реформа формирует совершенно новую архитектуру взаимодействия между государством и обществом. Она показывает, что власть готова делиться возможностью принятия решений, расширять локальную автономию, стимулировать участие граждан, – подчеркивает Борис Поломарчук.

Выборность акимов, по его мнению, это фактически первый крупный шаг по внедрению принципов политической подотчетности на местах. Как обращает внимание эксперт, много лет местные исполнительные органы существовали преимущественно как часть вертикали, и у населения не было формального механизма влияния на то, кто управляет их территорией.

– Новая модель ломает этот стереотип. Теперь руководитель не просто назначается, а получает реальный общественный мандат. Это фундаментальный сдвиг в логике власти, – подчеркивает он. – В реформе проявляется важная философия политического курса Президента. Это переход от декларативной демократии к практике учас­тия. Выборы сельских, а затем и районных акимов являются инструментом, который поз­воляет гражданам не только критиковать власть, но и участвовать в ее формировании. Это становление культуры ответственности общества за качество собственной среды.